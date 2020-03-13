超商領口罩「咖啡買1送1」！　四大超商優惠「懶人包一次看」

▲因應口罩實名制2.0，超商順勢推出咖啡買一送一的活動。（圖／記者曾婉婷攝）

記者張嘉晏／綜合報導

口罩實名制2.0於昨（12日）正式上線，預購登記期到18日晚間8點為止，民眾19日起將會收到繳費通知，並可在3月26日至4月1日期間憑購買憑證到四大超商取貨，而其中3家超商也順勢推出領口罩享「咖啡買一送一」的優惠活動。

全家便利商店

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全家指出，民眾於26日至4月1日期間，可透過FamiPort機台的「口罩領取專區」，輸入購買序號（序號將以手機簡訊傳送）以及身分證末4碼後，列印單據到櫃台領取口罩。同時，在這段期間憑單據購買「Let's café 中杯熱拿鐵」，即享買一送一的優惠。

▲到全家領口罩，中熱拿買一送一 。（圖／翻攝自Facebook／全家FamilyMart）

7-ELEVEN

7-ELEVEN表示，民眾在3月26日到4月1日期間，憑取貨序號到7-ELEVEN ibon機台兌換口罩領取單，每筆交易即可享一次「CITY CAFE大杯熱美式咖啡」買一送一之優惠。

OK超商

業者表示，民眾若到OK超商利用OK go智能機台領取口罩，不僅可享「大杯醇品美式咖啡」買一送一，還加碼送會員「消費點數雙倍回饋」。

▲到OK超商領口罩，大杯醇品美式咖啡買一送一 。（圖／翻攝自Facebook／OK超商）

萊爾富

業者指出，民眾若選擇在萊爾富領取口罩，可至店內Life-ET機台點選口罩專區，輸入登記序號、身分證末4碼和驗證碼，列印領取單後，到櫃台憑身分證、健保卡或是駕照（擇一）進行口罩提領，就可享6元買「Hi-Life Original天然水600mL」的優惠（原價18元）。

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