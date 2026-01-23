甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾發文嘆：當媽後，真的很怕死

▲千萬網紅徐依莎疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

中國擁有千萬粉絲的31歲網紅「一栗小莎子」近日傳出健康亮紅燈，她透過社群平台以隱晦方式透露，自己疑似罹患淋巴瘤，已停工住院並準備接受化療，相關消息迅速登上熱搜，引發大量粉絲關注與不捨。

▲徐依莎因甜美外型、溫馨的生活風格擄獲一票粉絲。（圖／翻攝自抖音）

據《魯中晨報》報導，「一栗小莎子」21日在社群平台發布全家福影片，並留言寫下「我要去打怪升級啦」，被外界解讀為正面面對重大疾病的訊號。事實上，她先前已在微博小號「一粒蝦子」回覆粉絲提問時坦言「疑似淋巴瘤」，並透露自己已完成骨髓穿刺、活檢等檢查，接下來將進入化療階段。

▲徐依莎表示，孩子才剛學會叫媽媽。（圖／翻攝自抖音）

報導指出，從2025年年底開始，「一栗小莎子」便陸續出現腋下淋巴疼痛、持續咳嗽以及肋骨不適等症狀，初期曾嘗試透過針灸與中藥等中醫方式調理，但疼痛與不適感並未明顯改善，隨後才轉向進一步的醫學檢查。

1月7日，她曾在社群發文感性寫下，「當了媽媽以後，從來沒有這麼怕死過」，引發大量網友共鳴。不少粉絲留言表示心疼，提到「孩子才剛會喊媽媽，就要面對化療」，而她本人也在留言區反過來安慰粉絲，表示會努力撐過這一關。

▲徐依莎的抖音帳號。（圖／翻攝自抖音）

資料顯示，「一栗小莎子」本名徐依莎，憑藉個人風格與家庭題材在網路走紅，累積千萬粉絲後，於2022年轉型為帶貨直播網紅，2024年6月升格成為母親。此次病情曝光後，她選擇以小帳先行說明，再由主帳號以隱喻方式回應外界關切，被外界視為兼顧家人隱私與粉絲情感的溝通方式。

▲徐依莎表示，已停工住院治療。（圖／翻攝自抖音，上同）

目前，「一栗小莎子」尚未公開具體診斷結果與治療進度，僅表示將暫時停工、專心治療。不少網友湧入留言區為她打氣，希望她能順利完成療程，早日康復，重新回到鏡頭前。