　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾發文嘆：當媽後，真的很怕死

▲▼甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

▲千萬網紅徐依莎疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

中國擁有千萬粉絲的31歲網紅「一栗小莎子」近日傳出健康亮紅燈，她透過社群平台以隱晦方式透露，自己疑似罹患淋巴瘤，已停工住院並準備接受化療，相關消息迅速登上熱搜，引發大量粉絲關注與不捨。

▲▼甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

▲▼甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

▲▼甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

▲徐依莎因甜美外型、溫馨的生活風格擄獲一票粉絲。（圖／翻攝自抖音）

據《魯中晨報》報導，「一栗小莎子」21日在社群平台發布全家福影片，並留言寫下「我要去打怪升級啦」，被外界解讀為正面面對重大疾病的訊號。事實上，她先前已在微博小號「一粒蝦子」回覆粉絲提問時坦言「疑似淋巴瘤」，並透露自己已完成骨髓穿刺、活檢等檢查，接下來將進入化療階段。

▲徐依莎表示，孩子才剛學會叫媽媽。（圖／翻攝自抖音）

▲徐依莎表示，孩子才剛學會叫媽媽。（圖／翻攝自抖音）

報導指出，從2025年年底開始，「一栗小莎子」便陸續出現腋下淋巴疼痛、持續咳嗽以及肋骨不適等症狀，初期曾嘗試透過針灸與中藥等中醫方式調理，但疼痛與不適感並未明顯改善，隨後才轉向進一步的醫學檢查。

1月7日，她曾在社群發文感性寫下，「當了媽媽以後，從來沒有這麼怕死過」，引發大量網友共鳴。不少粉絲留言表示心疼，提到「孩子才剛會喊媽媽，就要面對化療」，而她本人也在留言區反過來安慰粉絲，表示會努力撐過這一關。

▲。（圖／翻攝自抖音）

▲徐依莎的抖音帳號。（圖／翻攝自抖音）

資料顯示，「一栗小莎子」本名徐依莎，憑藉個人風格與家庭題材在網路走紅，累積千萬粉絲後，於2022年轉型為帶貨直播網紅，2024年6月升格成為母親。此次病情曝光後，她選擇以小帳先行說明，再由主帳號以隱喻方式回應外界關切，被外界視為兼顧家人隱私與粉絲情感的溝通方式。

▲▼甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

▲▼甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

▲▼甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

▲▼甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌。（圖／翻攝自抖音）

▲徐依莎表示，已停工住院治療。（圖／翻攝自抖音，上同）

目前，「一栗小莎子」尚未公開具體診斷結果與治療進度，僅表示將暫時停工、專心治療。不少網友湧入留言區為她打氣，希望她能順利完成療程，早日康復，重新回到鏡頭前。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」
快訊／三立採訪車衝吉林分行　彰銀最新發聲
3檔列入處置股！下周一起「抓去關」
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾發文嘆：當媽後，真的很怕死

英首相訪華「適時發布消息」　陸外交部回應川普訪華：無信息提供

隱藏的和平密碼！ 《百家姓》錢姓為何排第二？

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

性愛大師「周媛」遭爆料課程尺度！　前員工旁聽羞喊：我都臉紅

蘇嘉全：交流不是讓步　海基會持續「說好話、做實事」

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」保持克制

人形冰雕「睫毛眨啊眨」　警到場嚇壞...女子雪地凍8小時奇蹟生還

蘇嘉全正式就任海基會董座　喊話對岸：兩岸沒有不能解決的問題

斥資18億構築美業殿堂　東森自然美奉賢智廠獲「上海工業旅遊達標單位」

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

甜美千萬陸網紅疑患淋巴癌　她曾發文嘆：當媽後，真的很怕死

英首相訪華「適時發布消息」　陸外交部回應川普訪華：無信息提供

隱藏的和平密碼！ 《百家姓》錢姓為何排第二？

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

性愛大師「周媛」遭爆料課程尺度！　前員工旁聽羞喊：我都臉紅

蘇嘉全：交流不是讓步　海基會持續「說好話、做實事」

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」保持克制

人形冰雕「睫毛眨啊眨」　警到場嚇壞...女子雪地凍8小時奇蹟生還

蘇嘉全正式就任海基會董座　喊話對岸：兩岸沒有不能解決的問題

斥資18億構築美業殿堂　東森自然美奉賢智廠獲「上海工業旅遊達標單位」

三立採訪車撞進彰銀！目擊者過馬路還原過程：騎士摔在我面前

則本昂大FA轉投巨人　樂天補償選中田中千晴

三立採訪車撞進吉林分行　彰銀：董座已衝現場、高層奔醫院慰問

「這年齡層差距大」有的已婚生子　一票成年人嘆：出門要爸媽同意

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

UBL季軍戰／林浩震3安成功臣　曝最欣賞江坤宇游擊穩定感

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

用路人注意！台61線龍井段清掃路面　1／27雙向封閉6hrs

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」

大陸熱門新聞

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

靈動老師周媛　46秒原版片出土

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

「周媛」前員工爆料課程尺度：我都臉紅

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

陸男秒賣500g金條！一年內賺181萬元

山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

陸32歲工程師猝死　妻痛哭：死後還被派工作

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票 編號009！一張要價1358萬

獨扛7人工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

更多熱門

相關新聞

「周媛」前員工爆料課程尺度：我都臉紅

「周媛」前員工爆料課程尺度：我都臉紅

中國一名自稱「中國性商教母、性愛大師」的網紅周媛近期因「此刻你再叫我」、「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」，這些「迷因」在社群平台爆紅。不過周媛所販售的性商課程也引起質疑，一名前員工也爆料課程尺度，羞喊「我都臉紅」！

80萬粉網紅陳屍森林　曾接神祕求救電話

80萬粉網紅陳屍森林　曾接神祕求救電話

黑男新婚一年遭疑婚姻觸礁

黑男新婚一年遭疑婚姻觸礁

OnlyFans女星遭擄　行車紀錄器全拍下

OnlyFans女星遭擄　行車紀錄器全拍下

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

關鍵字：

一栗小莎子網紅淋巴瘤化療

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面