口罩實名制3.0要來了？陳時中：擬推「家戶團購」...憑戶口名簿領

▲衛生福利部部長陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

政府在2月推動「口罩實名制」，希望人人都有口罩可以使用，但正反面評價兩極，於是12日再推正式口罩實名制2.0，讓民眾可以透過預購在超商取貨，首日訂單便超過47萬筆。至於未來會不會有口罩實名制3.0，衛福部長陳時中透露，未來要朝家戶團購目標邁進，戶口名簿會成為重要的憑藉。

提到口罩實名制還會有3.0版本？陳時中表示，初步的規劃還沒有完全定案，但是「戶口名簿」會成為一個重要的憑證，會以家戶團購目標邁進。

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有民眾認為以戶為單位相當方便，像是平日需要上班、上課的人，就可以委託家人代為領取，不用每個人都要大費周章跑到超商領口罩；不過也有人持反對意見擔心，如果遇到在外地工作、就學的情形，就需要再花「二次運費」寄送，有一種多此一舉的感覺。

行政院長陳其邁在13日表示，口罩實名制2.0上線，第一天已經有47萬筆預購，包括健保APP 36.6萬、eMask10.4萬。到13日下午1點為止，共25.2萬筆，其中健保APP 23.4萬、eMask1.8萬，另外，付款採簡訊通知付款，3月19日才會通知。

口罩實名制2.0首日上線後，因為流量過大，一度導致網頁以及健保快易通APP大塞車，行政院發言人Kolas Yotaka表示，在網頁版的部分，民眾使用桌上型電腦和自然人憑證插卡的部分都很順利，但如果是用健保卡確實有傳出卡頓的情形，手機APP部分也因為瞬間流量太大，導致使用上會有塞車的情形，已經請託中華電信協助，預購時間還有6天，請民眾不用著急搶購。

此外，還傳出有詐騙集團以口罩預購系統出現問題為由，向民眾索取個人資料。對此內政部長徐果勇也在臉書發文呼籲，口罩2.0系統「不會」電話通知民眾，有任何疑問請打165反詐騙專線查證。

▲口罩實名制2.0網路預購，驚傳有人接到詐騙電話。（圖／指揮中心提供）