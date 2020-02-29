日本朋友「全取消遊台行程」...理由超暖　網嘆：還在猶豫的不知想啥

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，連國人愛去的日本，疫情也迅速擴散，目前被列為「第二級警示」。一名定居日本的台灣人妻透露，身邊的在地朋友本來計畫遊台，全部都取消了，而原因令人感動，不少網友也反過來相勸，「大家沒事不要出國，盡量減少非必要的移動。」

人妻在「爆怨公社」發文表示，自己住在日本數10年了，感覺當地政府在新聞上的發言，都在避重就輕，「確診數字根本就不準，因為很多人發燒好幾天也沒法驗，至於為何沒法驗，回答也是模糊不清，剛生完小孩沒多久的我每天都很想砸電視！」

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她直言，「政府2月初時為安定民心，引導人民認知這是一種新的流感，造成大半日本人不當一回事，直到這兩周連續死人了，還爆出社區感染，大家才開始警覺，而且感覺到處都是未爆彈。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

人妻強調，「目前住在日本的大多台灣人都很憂慮，沒人希望台灣因為來日本玩造成防疫缺口，櫻花每年都有，蜜月也可以補過，這病毒還有許多未知的部分，我覺得損失這些錢，不會比你去賭一個未知病毒來得好。」

她還提到，身邊的日本朋友本來要到台灣玩，全都取消了，「理由是萬一自己將病毒帶到台灣，造成台灣人的困擾會很不好，所以損失很痛還是取消。而不要造成別人困擾這個想法，在日本人中是很普遍的。」

對此，網友們紛紛回應，「日本果然比想像中嚴重啊，我把暑假要去的行程都取消了，我跟小孩說我們今年不出國了，乖乖待在台灣玩吧」、「日本現在比中國還危險，人家韓國為了防疫誠實地在驗，日本為了辦奧運不斷隱瞞不驗，不驗當然病例數就不多」、「感謝你的發聲，還在猶豫不退日本團的不知道在想什麼」、「同感！我小孩也才1個多月，先生每天搭電車出門上班，擔心死了」。