日本「連衛生棉都搶光」　櫻花妹急需「一看網路價」吐血...網嘆：神話破滅

▲感覺這個畫面似曾相識。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎在日本迅速擴散，不僅防疫備品掀起搶購潮，隨之而來的是民生用品大缺貨。只見賣場架上衛生紙、衛生棉、泡麵等被掃購一空，讓有生理需求的女生們相當困擾，網上甚至出現哄抬價格的亂象，一包衛生棉竟要價日幣3千多塊錢（約台幣9百多元）。

截至目前，日本確診案例達938人，其中郵輪佔705例、本土233例，共11人死亡。眼看疫情持續升溫，當地也紛紛出現「日用品之亂」。

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▲這個價錢太嚇人了吧。（圖／翻攝自PTT）

就有女網友抱怨，「如廁紙巾、衛生紙、尿布、衛生棉、泡麵都沒了。麻煩的是下週生理期，但沒有存貨，所以很困擾。社群網路上有大聲宣揚購買數10箱衛生紙的人，但真的有需要的人，所以希望他們停止。」

還有妹子驚呆po出截圖，網購一包衛生棉竟要價日幣3333元（約台幣928元）；同時，「衛生紙」、「衛生棉」、「買斷」、「安倍辭職」等，也登上日本推特的熱門關鍵字。

▲衛生紙等日用品都被搶光光。（圖／翻攝自PTT）

台灣網友在PTT發文分享，感嘆「日本人把衛生紙都買光了，在推特上貼出空蕩蕩的架子。女性更因衛生棉被買光而困擾。」此現象引發熱議，鄉民們紛紛回應，「日本人不意外，各種日本神話破滅」、「日本也懂台灣一窩蜂」、「日本人的狼性出現了」、「台灣領先世界」、「日本現在搶民生物資，有一股很強烈的既視感呢」。