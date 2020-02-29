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幕後／中共假公文狂攻、軍機擾台　國安人士分析背後2關鍵原因

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▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲國防部近日多次證實，共軍擾台，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

中共中央政法委日前召開全體會議，要落實總書記習近平在防疫及經濟發展的指示，維護「國家政治安全和社會大局穩定」。對此，國安人士指出，近期台灣受多起「假公文」攻擊，又派戰機擾台，這足以反映中國內部治理有加大力道控穩的必要，「一來是對內安頓，二來對外也趁勢動搖台灣的內部穩定」。

最近防疫期間，對岸網路謠言再起，並採取「假公文」攻勢，但內容夾雜簡體字，容易被發現破綻；不過，整理近期公文謠言攻擊，主要對象包括：總統府、行政院、衛福部，甚至包括地方的台南市政府。

日前有人竄改行政院公文說「大家可以免費去醫院領10個口罩」，甚至有所謂送青蛙到體育館，發現裡面已經改成隔離醫院等謠言；接著，網路又流傳所謂「總統令：國家安全局網域安全法臨時管制條款」一圖；而今天又出現竄改衛福部公文，聲稱「台南市各醫院送檢新型冠狀病毒檢測結果呈陽性1843例」等。

▼網傳假總統令。（圖／總統府提供）

▲▼網傳假總統令。（圖／總統府提供）

除了網路水軍的攻勢外，共軍也於28日再派機繞台。面對文攻武嚇，國安人士分析，從中共中央政法委25日召開全體會議，明確指示要落實總書記習近平在防疫及經濟發展之裁示，維護「國家政治安全和社會大局穩定」後，各種動作就可看出端倪。

國安人士表示，政法委系統的立場，就是習近平的立場，「穩定」比什麼都要重要，因此從「假公文」攻勢到軍機擾台，反而反映出中國內部治理有必須加大力道控穩的必要。

國安人士指出，除了台灣外，在他們內部也是有一堆，世界各國比中國疫情嚴重的訊息，這一來是對內安頓，二來對外也趁勢動搖台灣的內部穩定，畢竟在防疫期間國家體系的團結是首要關鍵。

國安人士認為，這些都是自欺欺人的手法，只要疫情壓不下來，好比北京不准滯留湖北的人回京的禁令沒有解除，只要各小區的管制沒有解除，中國的內部控制一定會出狀況。該人士強調，解決疫情才是根本，而解決疫情的關鍵，是高度透明和高密度的社會溝通，整天想這些雞鳴狗盜的事，最後只是自食惡果。

至於面對「假公文」等假訊息的攻勢，黨政人士表示，慶幸的是，台灣社會經歷兩年來，各種假訊息的叨擾，相較於過去，已經有相對好的抵抗力與反應能力。

▼蘇貞昌澄清假訊息。（圖／翻攝自臉書）

▲▼蘇貞昌澄清假訊息。（圖／翻攝自臉書）

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