視察防疫行程滿檔　侯友宜：超前部署！不要事後才說早知道

▲ 侯友宜日前赴行政院會建議防疫指揮中心一級開設。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增5例新冠肺炎（COVID-19）確診。新北市長侯友宜29日表示，「不要等事情發生以後，再說早知道」一定要超前部署、全力備戰，防疫沒有休息，也沒有疏忽的空間，大家全心全意的做好防疫。

侯友宜除了每日固定召開疫情晨會外，多次嚴格視察新北市大眾運輸防疫作業，幾乎每天都有視察行程，不論是校園、捷運、公車、醫院等公共場所，行程滿檔，相關單位都不敢鬆懈。

侯友宜上午視察公車業者時說，新北市在大眾運輸，不管是公車、捷運、計程車，在過年期間就已經要求所有的業者，所有的司機一定要量體溫、戴口罩、勤洗手，每天都要做好記錄，以及交通局、捷運局去抽查，業者非常非常積極認真的配合。

侯友宜強調，外界關心的第32例的外籍看護曾搭乘三重客運藍38路線公車，期間沿線所有的司機都戴起口罩，外籍看護工也戴著口罩，公車業者、捷運業者也表示九成以上的乘客都很配合防疫政策。

他說，新北市公車每四個小時就將公車的內部完全消毒一次，所有的標準動作做到非常到位，請民眾安心搭乘。但他強調，「不要等事情發生以後，再說早知道」，一定要禦敵從嚴、超前部署。

至於防疫政策，侯友宜表示，目前為止以中央的標準來做就好，目前為止他自己在戶外很少戴口罩，但是在密閉空間以及在人潮擁擠的地方，還是會把口罩戴起來，以前到現在新北市的步調都沒有改變。至於搭乘大眾運輸，像公車、像捷運系統，是不是要全部規定要一律戴起口罩，我倒覺得這個部分我還是請大家健康自律，能戴的盡量把口罩戴起來，防疫從我們自身開始做起，保護自己也就是保護別人。

國內新增5例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，其中4例為昨日公布案34確診前於北部某醫院之接觸者，分別為1名清潔人員(案35)及3名護理人員(案36至38)。案35於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘3人均為案34確診前住院病房之護理人員，為一起院內群聚感染事件。

此外，新北市林口長庚醫院28日為了加強防疫，宣布自29日起一般病房謝絕探訪，加護病房探病次數則從1日3次限縮為1日1次，並請有需求的民眾改以視訊、通訊等方式進行。

▲侯友宜於開學日視察各級學校防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 「視同社區感染，新北超前布署」 侯友宜日前召集責任醫院院長與感染科專家會商加強防疫。（圖／新北市政府提供）