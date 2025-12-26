日22歲賣淫妹「肢解嬰屍」塞風俗店冰箱！　官網宣傳照曝長相

▲小原麗目前已被警方逮捕。（圖／風俗店官網）



記者王佩翊／編譯

日本東京一間風俗店的員工6日打掃休息室時，在冰箱冷凍庫內發現遭到肢解的嬰兒屍體，警方經調查與DNA比對後，逮捕22歲女員工小原麗，而對於犯案動機，她竟聲稱是想要將親生孩子留在身邊。雖然風俗店官網已經刪除嫌犯照片，但網路已經流出小原麗的 「地雷系」宣傳照。

小原麗3月上旬在風俗店的員工休息室分娩。她向警方供稱，「生產後昏了過去，醒來時嬰兒已經變色」、「孩子出生時沒有哭聲也不會動，我想必須隱瞞這件事，因此把他切成碎塊」。

於是她在風俗店附近的飯店內用美工刀將嬰兒屍體肢解，砍下頭部與四肢，分別裝入塑膠袋與保鮮盒中，再帶回店內，存放在休息室冰箱的冷凍庫，軀幹部分則因怕腐爛，而直接丟棄在休息室的垃圾桶。直到風俗店內另一名男同事在打掃休息室時，才在冰箱內發現被分解的遺體。

警方獲報後調查了曾經出入該休息室的20多人，最終鎖定小原麗，而她的指紋不但與裝有嬰兒頭顱的塑膠袋上的指紋吻合，DNA鑑定結果也顯示，她與死嬰的親子關係「並無矛盾」。

根據日媒NEWS POST SEVEN報導，從風俗店官網先前所上傳的宣傳照可以看到，小原麗畫著濃濃的「地雷系妝容」，儘管目前照片已被刪除，但是早已被網友挖出，在網路上流傳。

根據了解，小原麗平時幾乎住在店裡，與其他員工也不太往來，生活相當孤獨。她的網路形象展現所謂「地雷系妝容」——這是一種刻意營造病態、陰鬱氛圍的化妝風格，通常被認為與心理不穩定有關。然而風俗店官網卻形容她是「溫和療癒系」角色，與實際行為形成強烈對比。