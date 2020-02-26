今年請假吧！媽祖囡仔「改吃1個月的素」報恩　3大理由超中肯...後果可怕

▲媽祖囡仔一起請個假吧。（圖／張修修授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

大甲媽遶境為年度宗教盛事，但隨著新冠肺炎擴散，各界停辦聲浪四起。去年首次參加遶境的張修修，被深深感動，許下的3個願望也全實現，今年張本想騎腳踏車還願，但他如今向媽祖婆請假，改以吃素1整個月報答恩情。

去年，張修修第一次參加大甲媽祖遶境，全程走了300多公里，儘管累到翻，但沿途收穫的感動是言語難以形容的，「難怪有人說，台灣人一輩子一定要參加一次。」

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張修修從遶境中看到，成千上萬的台灣人民，不管什麼身分、身處哪個崗位，他們有錢出錢，有力出力，「會泡咖啡的人，就手沖咖啡給別人喝；如果家裡有多餘空間的，就提供香客來睡、稍作休息。這是我第一次深深感受到，台灣人團結起來的力量有多大。」

▲團結互助的力量讓他感動。（圖／張修修授權引用）

當時，張修修向媽祖婆許了三個願望，不僅全部實現了，還都有非常好、更突破性的發展，「今年本來是要騎腳踏車還願，但我跟媽祖請了個假，因為大家都知道，現在新冠肺炎疫情大爆發，然後台灣正在很努力的防疫當中。我跟祂說，我今年改以吃素1整個月，來報答祂的恩情。」

其實他原以為，媽祖遶境就是很健康的休閒運動，結果大錯特錯，而且當中確實有很多地方，增加了病毒散播的風險，「我現在就以過來人的身分來分析3點，為什麼這次決定要請假，而且我也覺得所有人都該請假。」

理由一：媽祖遶境真的很累

張修修提到，媽祖行進速度不是開玩笑的，就像我們男生用力快走，女生要小跑步的速度，且駐駕和起駕時間間隔很短，好像媽祖都不用睡覺，「對！祂真的不用睡覺，因為扛轎的會一直換班，所以我前幾天就犯了初學者的錯誤，就一直想要跟在旁邊，然後幾乎是不眠不休一直走。」

一直到了第3、第4天，他累到吃不下東西，水怎麼喝都還是覺得很渴，就在他躺路邊半個小時之後，竟把肚裡的東西全吐出來，然後倒在那動彈不得。

▲途中不少人體力不支，或者生病了。（圖／張修修授權引用）

他直言，「當人在很累的時候，體內免疫力是極度低落的，這給了新冠病毒最好的入侵時刻，尤其參加媽祖遶境有很多長輩，他們免疫力本來就弱，無疑給了病毒傳播很好的機會。」

理由二：媽祖遶境居無定所

張修修說，「你可能會想像說，沿途都有一些宮廟會提供香客大樓，讓你舒服地休息一下吧！錯...搞不好全台灣所有香客大樓床位加起來，都還容納不下大甲媽祖遶境的香客。」

除了像他一樣，準備比較充分的人，會帶帳篷和睡袋，但大部分的香客，都是走累了便停在騎樓，鋪個報紙或紙箱就睡了，「而宮廟到處都躺滿了人，像這種跟不特定的人共處一室，甚至你就直接睡在那裡，這大大增加傳染的機率，跟後續追蹤的難度。」

▲▼很多香客都是睡路邊。（圖／張修修授權引用）

理由三：媽祖遶境飲食複雜

大甲媽祖遶境最為人稱道的，莫過於一路上的吃喝都免錢，他笑說，「沿路家家戶戶都會很熱情地提供食物給香客，有時候還會熱情地硬塞給你，尤其是到回程開葷的時候，還可以吃到海鮮粥、藥燉排骨這種聖品。」

重點是，宮廟提供的都是大鍋菜，在這麼多人取用食物的過程中，難免會去吸入他人飛沫，或接觸到別人碰過的桌椅或餐具，這也大大增加傳染風險。

▲▼大鍋菜的確會造成傳染隱憂。（圖／張修修授權引用）

因此，張修修認為，如果大甲媽祖遶境如期舉辦的話，很可能造成台灣疫情不可收拾的大爆發，「有參加過媽祖遶境的都知道，我們都稱自己是媽祖的囡仔，媽祖就像媽媽一樣，默默守護著我們，既然這樣，祂絕不會想看到疫情在台灣爆發，讓祂自己的小孩受苦受難。」

最後，他呼籲，「我們今年在這個非常時期，就一起跟媽祖請個假，在家裡用自己的方式，來幫媽祖過生日，然後我們明年，當度過這個危機的時候，就一起在遶境的路上見。」