避免院內感染擴大！指揮中心：採檢醫院環境「90處均呈陰性」

▲莊人祥接受聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布新增5個案，其中4例為昨日公布的案34院內清潔人員與護理師。指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前已匡列4例接觸者約270餘人，已採檢186人、183人為陰性，也針對醫院急診室90處環境採檢，均為陰性。另外目前已有社區傳播警訊，必須持續監測。

莊人祥表示，案34原本是因為糖尿病住院，入院後才出現症狀確診，而案35為清潔人員、案36到38為護理人員，都有接觸到病患，目前確定護理人員照顧病患時，都有配戴口罩，不過是否配戴N95口罩則需確認。

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▲我國出現院內感染。（圖／衛福部提供）

莊人祥表示，與清潔人員、護理師有接觸的人員約有270餘人，目前已採檢186人、183人為陰性，另也針對醫院急診室90處環境採檢，均為陰性。接觸過確診案例的護理人員在經過2次陰性檢驗並隔離14天後，還需要再採檢一次，呈現陰性才能上班。

莊人祥表示，我國目前已有零星社區感染案例，確實已有社區傳播警訊，但社區感染須符合四大要點，包括確診病例無法找到傳染來源、本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數、已經出現持續性的傳播鏈、有廣泛發生的群聚感染事件，現在看來我國還未達到第三、四個條件，不能算是社區感染。

莊人祥強調，指揮中心將持續進行社區監測，避免確診案例繼續傳播，及早發現避免社區感染，希望發現確診者後能儘速將傳播點結束，降低傳播風險。