解放軍報點名何衛東、苗華　「軍中絕不能有腐敗分子藏身」

▲習近平。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局昨25日召開會議，聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作。由習近平主持會議提及「持續整治腐敗問題，把權力關進制度籠子。」大陸解放軍報今（26）日刊登文章，再次點名強調「嚴肅查處何衛東、苗華等人嚴重違紀違法案件，是深化十八大以來正風反腐的延續。軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。」

中共中央政治局昨25日召開會議，回顧2025年工作，指出在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各級紀檢監察機關深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續推進反腐敗鬥爭，強化政治監督，扎實開展中央八項規定精神學習教育，保持反腐高壓態勢，深入整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，完成省區市巡视全覆蓋，推動監督體系完善及紀檢工作高質量發展。

對於2026年，會議強調要深刻領會「兩個確立」決定性意義，堅決做到「兩個維護」，以更高標準和實舉措推進全面從嚴治黨，深化政治監督，促進作風建設常態化長效化，持續整治腐敗問題，把權力關進制度籠子，增強制度執行力，堅定不移推進反腐敗鬥爭，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，並加強紀檢監察工作規範化、法治化、正規化，鍛造紀檢監察鐵軍。

針對昨天會議，大陸解放軍今26日刊文報導，首先強調會議指出，「嚴肅查處何衛東、苗華等人嚴重違紀違法案件，是黨的十八大以來正風反腐的延續、重塑人民軍隊的深化，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果。軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。堅定不移懲治腐敗，堅決清除害群之馬，充分證明我們完全有能力解決自身存在的問題，是黨和人民軍隊有力量的表現。」

會議表示，黨的十八大以來，黨中央、中央軍委和習主席引領全軍深入推進政治整訓和正風反腐，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，及時清除影響軍隊建設與發展的重大隱患，關鍵時刻挽救、重塑並發展了人民軍隊，充分彰顯「兩個確立」的決定性意義。

會議同時指出，解放軍之所以堅定不移懲治腐敗，對腐敗分子決不姑息，發現多少查多少，牽扯多深挖多深，很重要的就是我軍一切行動准則都是從人民的利益出發，絕對沒有自己的特殊利益，必須同一切腐敗現象進行最堅決的鬥爭。

會議最後指出，「腐敗是社會毒瘤，是黨長期執政的最大威脅，也是人民軍隊的『致命殺手』。」反腐敗是最徹底的自我革命。人民軍隊不容腐敗，威武文明之師不容玷污，軍隊正風反腐必須標準更高、要求更嚴。全軍各級要持續加壓加力，堅持不懈進行自我革命，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰，並且以堅定意志和必勝信念懲貪肅腐。