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中市府印製多國語言海報　提升移工防疫觀念

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▲勞工局長吳威志率隊前往東協廣場、台中公園、湖心亭等移工聚集處訪視宣導。（圖／台中市政府提供）

▲勞工局長吳威志率隊前往東協廣場、台中公園、湖心亭等移工聚集處訪視宣導。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

日前印尼籍看護確診新冠肺炎（COVID-19）引發各界關注，台中市勞工局為讓外籍移工了解疫情嚴重性及相關防疫措施，先前已印製英文、印尼文、越南文及泰文等多國語言海報，協請相關局處於大眾運輸、長照機構及醫院、養護中心、各商圈管理委員會、觀光景點張貼，勞工局長吳威志28日率隊前往東協廣場、台中公園、湖心亭等移工聚集處訪視宣導，並提醒周邊店家提供酒精或消毒液，落實防疫觀念。

台中疫情應變指揮中心28日提升為一級開設，由市長盧秀燕擔任指揮官並召開工作會議，會中指示加強外籍移工，尤其是看護工防疫措施。

吳威志表示，台中市移工人數是全國第二多，尤其假日中部地區的移工多會聚集在台中消費，因此昨日連假第一天就帶著印有多國語言的海報，以簡單的圖示及文字加強防疫宣導，讓移工更了解防疫措施，未來也會規劃常態性宣導及防疫檢查作業。

吳威志強調，市府會提醒東協廣場及周邊店家提供酒精或消毒液，並請東協廣場及台中公園周邊店家協助張貼宣傳海報。如有勞工確診，勞工局將立即通報，並停工檢查、協助隔離；此外，為避免移工非法來台工作造成防疫缺口，將會同移民署追蹤醫院仲介外籍看護情形。

▲吳威志提醒周邊店家提供酒精或消毒液，落實防疫觀念。

▲吳威志提醒周邊店家提供酒精或消毒液，落實防疫觀念。

勞工局表示，先前已印製多國語言（英文、印尼文、越南文及泰文）海報，協請相關局處於大眾運輸、長照機構及醫院、養護中心、各商圈管理委員會、觀光景點張貼，並請各國駐台辦公室協助宣導，勞工局在訪視雇主及移工時亦會進行宣導，就業服務商業同業公會及各大工商團體也會提醒雇主落實移工防疫措施，共同守護國人及移工健康。

勞工局呼籲，雇主如有聘僱移工需求，應循合法管道，勿圖一時方便而聘僱非法移工，如經查獲將依就業服務法處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。

吳威志提醒，移工朋友如身體不適請立即就醫，可撥打1922防疫專線或1955勞工諮詢申訴專線尋求協助，如移工自母國返回工作地，接獲需居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，應遵循規定，雇主也不得拒絕。另外，事業單位或雇主應建立體溫量測及篩檢措施，工作場所應保持通風、清潔消毒，並強化勞工自我防護教育訓練。

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