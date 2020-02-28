赴日留學生怨「口罩1萬日幣都不會罰」　揭當地慘況怕爆：在台灣很幸福

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎在日本迅速擴散，截至目前，總通報的確診案例為919人、本土確診人數達200，其中北海道就有54例。一名在日本東北的留學生透露，他每天都活在擔心被感染的恐懼之下，而身價狂飆的口罩，還有就醫標準等，都讓他深有所感，直言「在台灣很幸福。」

這名留學生在「爆怨公社」寫下內心話，他認為日本疫情會如此嚴重，該歸咎於日本政府在「防疫」和「利益」上，做出了錯誤的選擇，他們輕忽了新冠肺炎，導致疫情慢慢擴大，「住在這邊的我，每一天都擔心著，自己會不會被感染到。」

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他表示，雖然口罩不離身，但在寒冷的東北，進到任何場所都是中央空調，還有當地口罩1盒漲到1萬日幣（約新台幣2783元），也不會被開罰，「這邊就醫標準必須持續4天發燒，至於會不會幫你檢測，得要看運氣。」

▲北海道是日本確診案例最多的地區。（圖／達志影像／美聯社）

留學生接著感嘆，「北海道短短幾天確診者就已超過台灣，看到這邊，你們還想過來觀光嗎？櫻花跟雪景很美沒錯，但每一年都有，它們遠遠比不過你的一條生命，我也希望我能平安度過這一次的疫情，身在日本會發現，活著才是最美的一件事。」

最後，他不忘呼籲，「真的！請你們暫時別來。退票損失的錢財，遠比這邊的醫療費還有你的命來得划算，也願在台灣的你們能夠平安。」

對此，網友們紛紛回應，「希望我們都可以一起平安度過難關」、「願樓主平安度過。為了奧運、為了觀光財，這次日本政府的作為實在糟糕」、「辛苦了，但是不怕死的大有人在」、「真的！在日本的朋友都說沒有電視報的樂觀！大家都怕的要死，深怕下一個是自己！願大家都平安」。