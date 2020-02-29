不敢出國！228連假「墾丁大街滿血復活了」　網笑虧2點：台灣人憋不住

▲大街上滿是人潮、車潮。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎疫情全球擴散，民眾擔心搭機增加感染風險，紛紛取消出國行程，然而正逢228連假，許多人又怎甘願宅在家裡呢？一名網友昨晚就發現，墾丁大街人潮明顯回溫，而畫面一出引起熱烈討論。

網友昨晚在「爆廢公社二館」po出照片，直呼「今天的墾丁大街，不是沒人愛來嗎？」只見車陣綿延，馬路旁也塞滿遊客；對比之前因形象受創，在地老店紛紛傳出倒閉，以及大型觀光飯店營收慘淡，現在這樣的榮景令人欣慰。

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不少網友認為，是因為連假緣故，加上疫情搗亂不敢出國，觀光人潮才會回流，「因為不能出國，只好來墾丁了啊」、「228加上不能去日韓」、「希望台灣觀光加油，民宿、飯店業者這時候是扭轉形像的開始」、「都往南部跟花東跑阿」、「不能出國，大家都在台灣玩」。而原po也驚呼，他去年12月到墾丁時，真的沒什麼人。

▲很多原本要去日本遊玩的人，紛紛退票或改變計畫。（圖／達志影像／美聯社）

同時，有人也不禁擔心，大批觀光人潮會帶來傳染隱憂，「遶境被炮轟到停辦，一堆人卻忘了夜市人口不比遶境少，台灣人的道德真他X的雙重標準」、「滿滿的人潮，滿滿的空氣病毒」、「去墾丁都不會感染，我想去大甲媽被砲轟」。

另外，po文還釣出各地出遊民眾，表示「杉林溪也爆滿......，大家都往空礦地區跑」、「蘇花改清晨5點就擁塞」、「今天去大甲人不多，鹿港倒是一堆人」、「應該不止墾丁有這種現象，宜花東...每到連假週末也是塞到懷疑人生」、「昨天南下高速每條都塞到靠北」。