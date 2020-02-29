56.2％患者入院時沒發燒！陸港研究：新冠肺炎「診斷很複雜」

▲新冠肺炎的診斷目前仍是各國困擾的問題。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸與香港的37名醫學專家近日分析了大陸30個省份共1000名確診者的資料，發現有56.2％的患者在入院時沒有發燒，就算是在住院期間，也只有88.7％的人有發燒，代表有許多患者較晚、或根本沒有出現發燒症狀。此外，還有17.9％的患者在放射診斷下，肺部完全沒有異常情況，讓診斷變得很複雜。

此份報告題為「中國2019新型冠狀病毒疾病的臨床特徵」，於近日在頂級醫學期刊《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）上被刊載，通訊作者為大陸衛健委高級別專家組組長鍾南山，研究團隊代表中國新冠肺炎醫療專家組。

報告中提到，患者的年齡中位數為47歲，超過一半的患者為男性（佔58.1％），潛伏期為2至7日，死亡率為1.4％，還有23.7%的患者原先至少有一種慢性病（例如：高血壓、慢性呼吸道疾病）。研究還發現，在重度、非重度組患者中，各有一例患者的潛伏期達24天。

報告指出，新冠肺炎患者最普遍的症狀是發燒，但只有43.8％的患者入院時會有發燒的情況，住院期間有發燒的患者則佔88.7％；第二個常見的症狀是咳嗽，有67.8％；嘔吐與腹瀉則分別為5％與3.8％，非常少見。

報告還提到，入院時，有56.4％的患者肺部CT顯示有毛玻璃狀病變（ground-glass opacity），但也有17.9％的患者在放射診斷下完全沒有異常情況。此外，入院病人中，有83.2%出現淋巴細胞減少的情況。

報告最後強調，新冠肺炎患者很多時候都沒有發燒，有超過一半（56.2% ）在入院時並沒有發燒，也有不少患者在放射診斷下沒有異常情況，「這讓診斷變得很複雜。」