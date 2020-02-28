App明明有庫存！藥師揭曉「不賣的原因」　一整天工作流程曝光...網超心疼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

記者周亭瑋／綜合報導

口罩實名制後，相關查詢系統應運而生，就有民眾曾碰過，明明App上顯示「有庫存」，但前往藥局購買時，卻吃了閉門羹。一名藥師解答背後原因，更透露了他們一整天下來，忙碌且緊湊的工作流程。

藥師在「爆怨公社」發文提到，「上面建議我們一天要賣兩個小時的口罩，一開始250張都能如期賣完，之後上面看大家這麼會賣，把口罩增加到600張，但一個人能買的張數還是固定，偏偏我們在人口不稠密的地區，所以口罩開始剩下，大家看著App有剩，就也不在時間內來領取了，都想著有空再去，反正有量。」

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不過，這卻增加藥局的困擾，他表示，早上開店後，他們開始整理貨價、聯絡廠商進貨、調劑慢箋、門市銷售、處理業務款項、回覆前來詢問口罩酒精的客人、接電話回覆口罩酒精額溫槍，「大約12點半左右開始吃午飯，吃飯期間併行門市銷售、回覆前來詢問口罩酒精的客人、接電話回覆口罩酒精額溫槍，大約下午1點左右繼續處理早上沒做完的事情。」

▲口罩實名制讓藥局藥師工作量倍增。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

到了下午2點，開放民眾進門買口罩，在4點前都是以口罩業務優先，期間也併行門市銷售，還有回覆電話詢問；而4點後便會以門市業務優先，若有前來領口罩的人需稍等，不過如果太太和員工都在，基本上也無需等待。

就這樣忙到晚上6點半，同樣一邊吃飯，一邊進行門市銷售與電話回覆，他表示，「這時會請詢問口罩的客人7點半後再來，如果現場不忙可以處理口罩代售，7點吃飽後就會開始處理進貨單、門市銷售、口罩代售及電話回覆，一路弄到9點鐘，幾張進貨單打不完，等等拉下鐵門還要結帳、寄貨、進貨慢箋藥品、包裝口罩，所以才會告知前來詢問口罩的客人，口罩不販售了。」

當他們告知「口罩不販售」的時候，各種質疑聲便會如雪片般飛來，諸如「你們不是還有量嗎？」「沒賣了？」「你們是有量還是沒量？電腦看都有」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌攝）

昨天，藥師在晚上9點半接到一通電話，一位年輕人想買口罩，但他直言，早在9點就沒販售了，「口罩代售時間是14:00-16:00，之後的時間如果不忙都能幫你處理，因為已經從下午2點弄到晚上9點，目前還有量但不販售。」而一席話果然換來不諒解與一絲調侃，「喔！所以我買口罩還要看你忙不忙喔？」

最後，藥師表示，「希望多少有解答到為什麼App還有庫存，卻沒販售的疑問。」另外，他認為能當台灣人真的滿幸福的，「從政府、不織布原料供應商、機台廠商、口罩工廠、郵局、藥局以及排隊的各位，都是不容易的，大家一起加油！」

對此，網友們紛紛獻上鼓勵，「辛苦了，您的付出老天爺會幫您記一筆的，謝謝」、「口罩App都有顯示販售時間，煩請要買的人自己看清楚」、「謝謝藥師，別跟屁孩一般見識」、「謝謝解說，未深在其中不知所苦，大家多體諒包容吧」、「拳頭硬了，我懂」、「真的了解您的無奈，非常時期大家都辛苦了」。

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