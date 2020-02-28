共軍轟6戰機又來！國防部證實：航經我西南海域無異狀

▲大陸軍機28日下午再闖我防空識別區，國軍喊話警告展現護領空決心 。（圖／許姓軍事迷提供、國防部臉書）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒之際，共軍28日再傳出有軍機進行遠海長訓，甚至一度進入我國防空識別區，美軍同時也派出一架EP-3電偵機在台灣西南空域巡邏，三國軍機在空中互相監控。對此，國防部晚間表示，28日下午16時許，偵獲中共轟六機航經我西南海域，進入巴士海峽後即循原航路返回駐地，期間國軍全程監控，無異常狀況。

據指出，有資深軍事迷28日掌握到，共軍軍機今天又出海進行演訓，甚至進入我防空識別區，我國空軍至少4次持續廣播警告共軍侵犯西南海域，展現台灣空軍捍衛國土的決心。同時，美國海軍也派出一架EP-3電偵機在台灣西南空域巡邏，三國軍機在空中互相監控。

國防部晚間表示，28日下午16時許，偵獲中共轟六機航經我西南海域，進入巴士海峽後即循原航路返回駐地，期間國軍全程監控，無異常狀況。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對台灣海峽周邊海、空域情勢都能充分掌握，請國人放心。

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