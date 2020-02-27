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俄軍讚譽「世界八大奇蹟」反導彈飛彈系統　可溶解核彈頭

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▲▼俄軍A135系統的51T6遠程攔截彈。（圖／俄羅斯聯邦國防部Минобороны России）

▲俄軍A135系統的51T6遠程攔截彈。（圖／俄羅斯聯邦國防部Минобороны России）

實習記者魯斯濱／綜合報導

A-135（Система противоракетной обороны А-135）阿穆爾河反彈道飛彈系統，是前蘇聯／俄羅斯部署在莫斯科附近區域的一套複合反彈道飛彈系統，A-135的反導雷達能夠在一分鐘內同時跟踪及攔截近100個目標，以及發現3700公里外來襲的洲際彈道飛彈彈頭，摧毀敵方彈頭的反飛彈飛行速度超過每秒3公里。俄軍表示，雖然這個系統早在1996年採用，但仍完全符合現代作戰需求。

自1972年美蘇簽署《限制反彈道飛彈系統條約》開始，蘇聯科學家和工程師就一直在積極致力於使莫斯科飛彈防禦系統現代化，美方已於2001年12月宣佈單方面退出該條約。

A-135於1989年宣布成軍，一共有7處發射基地，其中5處是新建造，兩處是由蘇聯第一代反彈道飛彈ABM-1（俄國編號A-35/A-35M）Galosh（橡皮套鞋）飛彈發射陣地改建。

A-135使用配備核彈頭（中子彈頭）的反導飛彈來攔截來襲的敵方洲際彈道導彈施放的再入式核彈頭。反導核彈頭設計獨特，其引爆後形成的快中子流能在來襲核彈頭尚未達到臨界質量時就提前引發連鎖反應，這實際上就解除了來襲彈頭的「核武裝」。此外，中子彈引爆後產生強烈的X射線，能夠將來襲彈頭「溶解」。

1995年初整套系統開始運作。系統建成時一共部署100枚飛彈，符合反彈道飛彈條約中的規定，這些飛彈又分成兩類：36枚射程較遠的51T6攔截彈，北約編號SH-11 Gorgon（蛇髮女妖）；與64枚射程較短的53T6攔截彈，北約編號SH-08 Gazelle（瞪羚）。

由於設計時技術條件的限制，這兩種飛彈的彈頭均為約10,000噸當量的AA-84型戰術熱核彈頭，從而不需要非常精確的制導即可摧毀來襲彈頭，這與當今流行的直接踫撞殺傷攔截彈頭有很大區別。

▲▼被俄軍譽為世界八大奇蹟的DON-2N（Дон-2Н）雷達站。（圖／俄羅斯聯邦國防部Минобороны России）

▲▼被俄軍譽為世界八大奇蹟的DON-2N（Дон-2Н）雷達站。（圖／俄羅斯聯邦國防部Минобороны России）

和A-135最密切相關的就是Don-2N（Дон-2Н）雷達，DON -2N位於俄羅斯首都莫斯科州的普希金市（Пушкино），是目前全球獨一無二的有源相控陣列雷達站，因為特殊的外型設計，加上耗資龐大的成本投入，，DON-2N雷達系統被俄軍方稱之為「世界第八大奇蹟」。

DON-2N具有強大的抗干擾能力，可精準及高速跟踪太空目標、分辨彈頭特質，甚至能抑制反射及電子對抗。

1994年2月，俄羅斯與美國一起參與了ODERACS-1微小太空物體探索實驗，在實驗過程中，美國發現號太空梭（STS Discovery OV-103）為了測試超視距雷達性能，把金屬球分成三種直徑尺寸（5公分,10公分,15公分）從外太空拋出。

其中直徑15公分的金屬球被所有參與實驗的超視距雷達發現，直徑10公分的金屬球被兩個俄羅斯的超視距雷達站及美國位於阿拉斯加的Cobra DANE雷達站發現。最後一種5公分的金屬球，則只有俄羅斯的DON-2N雷達站成功捕獲並即時測算出其太空運動軌跡。

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