　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國軍艦在太平洋用雷射照P-8巡邏機　美軍：可使飛行員暫時失明

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美軍的P-8巡邏機。（圖／美聯社）

▲美軍的P-8巡邏機。（圖／美聯社） 

實習記者周依儒／綜合報導

美國太平洋艦隊27日發出聲明，指稱中共解放軍的海軍驅逐艦使用了「軍事級雷射」來照射美軍的P-8海神式海上巡邏機，這種「雷射致盲」的武器已經對機上的飛行員和機械系統造成傷害，並直指此舉「非常不安全又不專業」。據悉，美軍在2018年時也曾指控過駐守在非洲吉布地的解放軍朝他們的C-130運輸機照射軍事級雷設，導致駕駛員受傷。

▲▼解放軍海軍查干湖號是901型綜合補給艦，在西太平洋第三島鏈為其他艦艇補給。（圖／翻攝自大陸軍媒）

▲▼解放軍161遠海訓練編隊通過第三島鏈。（圖／翻攝自央廣海軍）

▲▼解放軍海軍查干湖號是901型綜合補給艦，在西太平洋第三島鏈為其他艦艇補給。（圖／翻攝自大陸軍媒）

根據CNN報導，美軍表示，P-8巡邏機上週在太平洋上空飛行時，卻遭到中國海軍的052D飛彈驅逐艦「呼和浩特號」投射軍事雷射，對他們造成嚴重傷害，且違反兩國在2014年簽訂的《海上不預期相遇行為準據》（CUES），因此除了發出聲明譴責外，也會正式對中方發佈「外交照會」。據悉，軍事級雷設可以用來照射飛機艙，會造成駕駛員的短暫失明。

美國國防部長馬克‧埃斯柏（Mark Esper）曾在本月初時表示，「我們在近期看到中國不斷佔領、軍事化南海的島嶼，並迅速將武裝部隊現代化，同時也使用了許多新興技術來改變這個世界的權力格局，只為了符合他們的利益。」

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩也在臉書上表示，此次發射軍事雷射的驅逐艦是解放軍海軍遠洋訓練隊「161編隊」，解放軍目前正不斷的一點一點釋出161編隊的納編艦，目前有901型綜合補給艦、815A型電子偵察艦等等，雖然沒有納編航空母艦，但有上述兩種艦型，「怎麼看都是航艦戰鬥群規模」。

ET快訊
共軍轟6戰機再闖我防空識別區！　國防部回應了
印尼「新冠肺炎0確診」...一發燒就被隔離！當地台人揭真相
中國泳壇一哥孫楊「拒檢案」遭判禁賽8年　無緣東京奧運
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

快訊／北海道進入緊急狀態！即起生效至3月19日　累計66確診全日本最嚴重

不斷更新／日本境內10死…北海道進入緊急狀態　英國增至19人感染

《紐時》：加州篩檢紕漏凸顯「美國尚未準備好」因應疫情大流行

每日確診人數「可能破千」！感染內科教授看「南韓疫情狂燒」…搖頭嗆政府

最新航天遠洋測量船！解放軍「遠望7號」首赴大西洋　船長：航行有難度

中國軍艦在太平洋用雷射照P-8巡邏機　美軍：可使飛行員暫時失明

俄羅斯Su-34轟炸敘利亞反抗軍　土耳其發射「刺針飛彈」還擊

解放軍工業重地聚武漢　航母設計中心701研究所趕復工

首位女兵要戴「綠扁帽」了　挺過24天魔鬼訓練進入Q課程

不甩川普邀約！杜特蒂堅持不赴美：菲律賓不需美國也能活

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

「女兒可以沒爸爸不能沒有媽媽..」　辛龍為劉真祈禱：願意用自己的生命換

最新航天遠洋測量船！解放軍「遠望7號」首赴大西洋　船長：航行有難度

中國軍艦在太平洋用雷射照P-8巡邏機　美軍：可使飛行員暫時失明

俄羅斯Su-34轟炸敘利亞反抗軍　土耳其發射「刺針飛彈」還擊

解放軍工業重地聚武漢　航母設計中心701研究所趕復工

首位女兵要戴「綠扁帽」了　挺過24天魔鬼訓練進入Q課程

不甩川普邀約！杜特蒂堅持不赴美：菲律賓不需美國也能活

駐韓部隊1例確診後　美國第七艦隊「加強防疫」進行全面篩檢

南韓累計1595確診13死！美韓聯合軍演確定延期

伊朗聖城庫姆50人染病死亡！核武基地曾在1月升起「血紅色旗幟」

俄軍讚譽「世界八大奇蹟」反導彈飛彈系統　可溶解核彈頭

西門町捕獲20歲台日混血正妹　她媽竟是「超紅歌曲」MV女主角

為癌末父圓夢！甜點師辦「百岳人生」攝影展　視訊老父談豁達人生

共軍機再闖我防空識別區　國軍至少4次持續廣播警告「對話曝光」

中職／有別於上一戰　羅傑斯對味全龍4局好投

男偶像「從南韓回國」被爆耍特權不檢疫！　無奈曝對話紀錄：抱歉

共軍轟6戰機又來！國防部證實：航經我西南海域無異狀

疫情擴大　朴敘俊道歉沒能守約！BTS演唱會取消...粉絲暖舉塞爆網

2020桃園彩色海芋季、台灣國際蘭展喊卡！春季2大花海停辦延期

新冠肺炎社區傳播難阻　蘇益仁：與其鎖國，不如思考如何「減災」

日韓、義大利民眾瘋搶物資！　黃安諷「凡笑中國的，到頭來都哭得太晚」

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

軍武熱門新聞

俄Su-34轟炸敘反抗軍　土耳其刺針飛彈還擊

首位女兵要戴「綠扁帽」了！

國軍寄發「動員召集預告書」

解放軍軍武重地聚武漢　701所趕復工

杜特蒂：菲律賓不需美國也能活

俄軍反導飛彈系統服役滿25週年

中國軍艦在太平洋用雷射照P-8

伊朗核武基地升起「血紅色旗幟」　哀悼蘇萊曼尼之死

馬達西奇併購案　烏克蘭當局試圖阻擋

美國第七艦隊進行全面篩查

解放軍「遠望7號」首赴大西洋執行任務

美韓聯合軍演確定延期

解放軍要買139萬件防彈背心　限2年內交貨

美國海軍配備激光武器系統

更多熱門

相關新聞

俄Su-34轟炸敘反抗軍　土耳其刺針飛彈還擊

俄Su-34轟炸敘反抗軍　土耳其刺針飛彈還擊

敘利亞反抗軍所控制的根據地伊德利卜省（Idlib），近日遭到俄羅斯Su-34空襲，土耳其與反抗軍聯手以刺針飛彈還擊，Su-34以熱焰彈干擾，躲過刺針飛彈的攻擊。

解放軍軍武重地聚武漢　701所趕復工

解放軍軍武重地聚武漢　701所趕復工

首位女兵要戴「綠扁帽」了！

首位女兵要戴「綠扁帽」了！

杜特蒂：菲律賓不需美國也能活

杜特蒂：菲律賓不需美國也能活

不見解放軍防疫？新冠疫情給台海暴露的啟示

不見解放軍防疫？新冠疫情給台海暴露的啟示

關鍵字：

美軍解放軍軍事雷射雷射致盲呂禮詩國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面