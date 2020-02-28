中國軍艦在太平洋用雷射照P-8巡邏機　美軍：可使飛行員暫時失明

▲美軍的P-8巡邏機。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國太平洋艦隊27日發出聲明，指稱中共解放軍的海軍驅逐艦使用了「軍事級雷射」來照射美軍的P-8海神式海上巡邏機，這種「雷射致盲」的武器已經對機上的飛行員和機械系統造成傷害，並直指此舉「非常不安全又不專業」。據悉，美軍在2018年時也曾指控過駐守在非洲吉布地的解放軍朝他們的C-130運輸機照射軍事級雷設，導致駕駛員受傷。

▲▼解放軍161遠海訓練編隊通過第三島鏈。（圖／翻攝自央廣海軍）

根據CNN報導，美軍表示，P-8巡邏機上週在太平洋上空飛行時，卻遭到中國海軍的052D飛彈驅逐艦「呼和浩特號」投射軍事雷射，對他們造成嚴重傷害，且違反兩國在2014年簽訂的《海上不預期相遇行為準據》（CUES），因此除了發出聲明譴責外，也會正式對中方發佈「外交照會」。據悉，軍事級雷設可以用來照射飛機艙，會造成駕駛員的短暫失明。

美國國防部長馬克‧埃斯柏（Mark Esper）曾在本月初時表示，「我們在近期看到中國不斷佔領、軍事化南海的島嶼，並迅速將武裝部隊現代化，同時也使用了許多新興技術來改變這個世界的權力格局，只為了符合他們的利益。」

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩也在臉書上表示，此次發射軍事雷射的驅逐艦是解放軍海軍遠洋訓練隊「161編隊」，解放軍目前正不斷的一點一點釋出161編隊的納編艦，目前有901型綜合補給艦、815A型電子偵察艦等等，雖然沒有納編航空母艦，但有上述兩種艦型，「怎麼看都是航艦戰鬥群規模」。