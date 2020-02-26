「F-16打壞你們賠不起」　6網友評軍購太貴挨告！檢不起訴：可受公評

▲網友po文質疑國防部向美國買F-16V太貴，竟被國防部控告侮辱公署。（圖為資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

羅姓等6名網友2019年間，分別在各自的臉書轉貼、發文，評論國軍購買F-16V戰機的均價比英國買F35還貴，還戲謔地說：「敬告世界各國請注意，請勿對台宣戰，臺灣F-16V一架37億，打壞了你們賠不起」，國防部自認遭不實言論損害名聲，提告侮辱公署，但台北地檢署認為，這些都是針對可受公評事項的合理評論，26日處分不起訴。

2019年3月間，有媒體報導「美吃台夠夠 逼我買天價武器還不許喊痛」，雖然國防部隨後發新聞稿澄清，訊息很快就在網路上傳開來，有網友質疑，「台灣買F-16V戰機的均價比英國買F-35還貴，另外彈藥還要另外購買，大家覺得執政黨這樣亂搞，有天理嗎」，認為我國成了「冤大頭」。

▲國防部曾對外界說明F-16比F-35更適合我的軍備的原因。（圖為資料照／取自國防部）

國防部自行上臉書蒐證後，認為相關言論是在散布謠言，足以影響公共安寧，依違反《社會秩序維護法》把多名網友分別函送法院裁處，結果紛紛被法院以早就超過處罰時效、言論內容可受公評等理由，裁定不罰。

國防部因此另外控告羅姓等6名網友，涉嫌侮辱公署罪，但6名網友到案都表示，自己是看到相關消息，覺得這樣的軍購不何理，所以轉貼或抒發己見，檢察官也認為，國防軍購預算屬於可受公評的公共事務，這些民眾抒發個人意見，並不構成犯罪。

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