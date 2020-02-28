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軍事迷爆共機再闖我防空識別區　國防部查證中

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▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲軍事迷爆共機再闖我防空識別區。（示意圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒之際，共軍28日再傳出有軍機進行遠海長訓，甚至一度進入我國防空識別區，美軍同時也派出一架EP-3電偵機在台灣西南空域巡邏，三國軍機在空中互相監控。對此，國防部表示，並未曾接獲相關訊息，該訊息尚待查證，會再對外說明。

根據《自由時報》報導，有資深軍事迷28日掌握到，共軍軍機今天又出海進行演訓，甚至進入我防空識別區，我國空軍至少4次持續廣播警告共軍侵犯西南海域，展現台灣空軍捍衛國土的決心。

該名軍事迷指出，今天整段過程從3點15分左右到近4點鐘，軍方至少四度發聲警告共機，甚至還有疑似國軍大喊「說的好啊」，雖然只是廣播中的喊話對壘，卻能感受到空中情勢的緊張。同時，美國海軍也派出一架EP-3電偵機在台灣西南空域巡邏，三國軍機在空中互相監控。

對此，國防部表示，該訊息來源尚需查證，稍晚會再對外說明。

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