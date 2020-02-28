國安局：林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」





▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式，頒發恢復名譽證書。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文28日出席二二八事73週年中樞紀念儀式，致詞時提出轉型正義三原則，「受徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密。」對此，國安局回應，包含林宅血案、陳文成案「全數檔案均已解密移交檔案局」。

國安局表示，已經在108年7月24日政治檔案條例公布施行後，經國家發展委員會檔案管理局徵集選定政治檔案，共計176案634卷，約14萬頁，針對已解密檔案，秉持總統「最大開放、最小限制」指示開放應用。

國安局指出，其中有關「林義雄宅血案」及「陳文成命案」等檔卷，已於去年底全數解密移轉檔案局作為國家檔案存管，以供有權調用機關應用。至關部分學者認定閱覽應用受限，已逐案檢討縮小限制範圍。

國安局提到，除涉及情報來源或管道、情報人員身份及國際情報合作之機密檔案約5百餘頁，佔全部檔案頁數比率0.0038，正依法辦理拆卷分離暨放置提示說明作業後轉移，其餘無涉密檔案悉數於本年3月底前移轉檔案局。

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