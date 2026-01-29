陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

記者陳家祥／台北報導

監察院長陳菊因健康因素請假逾一年，28日終於請辭並獲准，引發政壇關注。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）受訪被問及此事時說，反正就如果健康狀況不行，那就請辭，就好好養病，「要引誘我講人家壞話嗎？不用吧？」他也藉機重申，監察院仍應該廢除，趁這次總預算把監院的預算全部刪掉，既然全世界大部分國家還是三權分立，台灣就不要再搞什麼五權分立。

▲柯文哲出席民眾黨第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（圖／記者黃國霖攝）



針對陳菊請辭一事，柯文哲今受訪說，「她...，啊...，妳的問題是什麼？」都已經一年了，反正就如果健康狀況不行，那就請辭，就好好養病，「我也不曉得這題目要講什麼，要引誘我講人家壞話嗎？不用吧？」

至於是否覺得陳菊請假還領薪水的時間太久，柯文哲說，所以現在不是要成立一個政務官的權利義務法案，因為事務官有請假的規定，政務官沒有請假規定，「我倒覺得這樣，凡事不要以個案來處理，這種遇到個案的時候想想看，變通案要怎麼處理」。

柯文哲說，國家一定是這樣，先有個案，然後在個案當中慢慢建立一個通則、再變成一個通案的法律，「所以，利用陳菊這個案子來建立政務官的權利義務法案，這合理」。

至於誰適合接任監察院長？柯文哲重申，「我是主張監察院廢掉算了，趁這次總預算就把監察院預算全部刪掉」；柯說，不一定要修改憲法，過去大家常說先有不成文法、慣例，最後才形成法令，「現在修改憲法哪有可能？」

柯文哲認為，既然全世界大部分國家還是三權分立，台灣就不要再搞什麼五權分立，很奇怪的制度，就是三權分立，所以就把監察院廢掉就好了。