好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

▲好市多新莊店停車場將改為收費制，會員消費可折抵。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

好市多停車收費制度即將上路，近日有網友發現，新莊店賣場已貼出公告，將自2月2日起實施購物消費折抵停車費新制，引發會員關注。對此，台灣好市多證實，目前全台已有14家賣場導入停車收費系統並啟用，後續其他店也將持續逐步推動。

有民眾近日在社群平台分享，好市多新莊店去年12月已陸續設置停車繳費設備，近期則正式張貼公告，確認啟用日期。公告內容指出，停車將採計時收費，每小時100元，消費滿500元（含）可折抵3小時停車費，每日最高折抵3小時；未滿30分鐘免費，超過30分鐘則以1小時計費。

台灣好市多說明，目前全台14家賣場，已導入停車收費系統的門市均已啟用，此措施主要為提升會員的消費體驗，未來將持續逐步導入。

好市多表示，新莊店公告2月2日啟用，另有5家尚未完成安裝，分別是台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁及嘉義等5家分店，目前還未裝設，仍在規劃中會陸續推動，若執行皆會提前通知。

停車新制曝光後，不少會員表示支持，認為有助於改善停車位長期遭周邊住戶或上班族占用的情況，讓停車空間回歸實際到賣場消費的會員使用。