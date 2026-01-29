海軍春節戰備操演！海上阻絕爆破震撼人心　T112狙擊槍也公開亮相

記者蘇靖宸／高雄報導

海軍陸戰隊今（29日）首度向媒體展示新撥交的T112重型狙擊槍，狙擊手在操演期間用其精準射擊中距離400公尺外的海上標靶，而同樣首次在「春巡」亮相的「勁蜂一型攻擊無人機」也命中海上目標。此外此次操演特色還包括海上及岸上阻絕實施爆破，陸戰隊也結合地形、地貌，就地取材天然植被搭配偽裝網隱蔽雄二與雄三飛彈發射車組，現場媒體一度搞混。

▲海軍陸戰隊爆破海上阻絕設施。（圖／記者蘇靖宸攝）

為使國人了解國軍春節期間加強戰備情形，國防部27日至20日向媒體舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡），今由海軍以「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」；本次演練模擬敵軍企圖對我實施登島，海軍運用「部隊覺知應用套件（ATAK）」整合監偵無人機、雄二與雄三飛彈發射車組、光六飛彈快艇及攻擊型無人機等，建構擊殺鏈，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸作戰韌性。





▲勁風一型攻擊無人機射擊中海上紅色靶球。（圖／記者蘇靖宸攝）

操演時，模擬敵方不明艦艇進入我方限制海域，近岸特戰部隊放飛監偵型無人機實施偵蒐，近岸特戰部隊則駕駛 M109突擊艇盤查攔截，接著由光六快艇發射飛彈對敵實施打擊。進入「打擊敵登陸部隊」科目，同樣先放飛監偵型無人機識別，再從岸上與M109艇上各放飛一架勁蜂一型無人機，只是過程中發生岸上發射的勁蜂一型無人機墜海灘意外，官兵後續再行補射。兩架勁蜂一型無人機各朝紅色與橘色靶球實施射擊，皆精準命中。

操演期間，除設置海上及岸上阻絕實施爆破外，撥交國軍的T112狙擊槍首度在春巡中亮相，2名在岸上偽裝的陸戰隊狙擊手以T112狙擊槍精準命中300公尺及400公尺外的海上目標。不僅如此，陸戰隊結合地形、地貌，就地取材天然植被搭配偽裝網隱蔽雄二與雄三飛彈發射車組，現場媒體一度搞混。

▲海軍陸戰隊利用植被掩蓋雄二、雄三飛彈發射車。（圖／記者蘇靖宸攝）

海鋒第二大隊機動三中隊區隊長賈淯琇中尉受訪說，陸戰隊會依據地形條件，像這次是植被，利用樹叢的方式將車子蓋起來來跟背景融為一體。海鋒第二大隊大隊長宋上校補充，偽裝網可以適應不同的敵方的偵搜條件，我軍有城市型及叢林型的偽裝網，會適時搭配使用，所以作戰任務時都會帶出來。





▲T112狙擊手向媒體展示其偽裝。（圖／記者蘇靖宸攝）

至於T112狙擊槍部分，兩棲偵搜大隊大隊長表示，T112是國造狙擊槍，他們去年12月開始接裝，目前測試下，跟之前狙擊槍相比大同小異，都可以符合戰場所需，未來規劃的訓練會結合駐地訓練及基地訓練，也配合年度的狙擊手的競賽，會做移地訓練來驗證。至於操作上會否更簡便？他回應，操作上都一樣，都是屬於半拴式的，都一拉一發的模式。

根據公開資料，T112狙擊槍槍身長141.5公分、槍管長69.2公分、槍管口徑12.7公厘，不含瞄準鏡的重量為12.5公斤，採用5發容量的彈匣，有效射程2000公尺。T112狙擊槍特性包含具備遠距離精準打擊能力，且槍托採可折疊、底板可伸縮，狙擊手可依據個人使用習慣或任務特性的需求，彈性調整槍枝結構，同時具有戰術滑軌，可加裝夜視鏡等各式光學器材。

▼2025年12月撥繳給海軍陸戰隊的T112重型狙擊槍。（圖／記者蘇靖宸攝）