陸配李貞秀任期引關注　內政部：就職立委1年內須放棄他國國籍

▲民眾黨立委李貞秀遞補進入立法院，但其陸配身份備受關注。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨落實2年條款後，新任6位遞補立委將在2月1日進入立法院，陸配李貞秀的任期也受到外界關注。內政部次長董建宏今（29日）說，依據《國籍法》，擔任公職不管是哪一國，只要不是中華民國國籍都必須要放棄，「李貞秀必須在就職前提出聲明，就職當下1年內要完成相關手續」，後續李就職後，內政部會行文立法院，了解李是否放棄他國國籍，追究時間則為1年。

內政部次長董建宏今出席行政院會後記者會時說，內政部立場一向非常清楚，依據《國籍法》要求，公職人員必須要在就職時提出放棄外國國籍的主張，並且要在1年內放棄中華民國以外的國籍，這沒有解釋空間。

董建宏說，李貞秀必須在就職前提出聲明，就職當下1年內要完成相關手續，這是依據《國籍法》的規定，不管是哪一國，只要不是中華民國國籍都必須要放棄。

若就職前沒申請？董建宏重申，在1年內必須提出申請放棄，就職滿1年前必須要完成手續。他強調，李貞秀尚未就職之前就是一般國民，法律允許民眾擁有不同國籍，但若要服公職，就有忠誠義務，只能擁有中華民國國籍，中華民國以外的國籍都必須放棄。內政部會在李貞秀就職後行文立法院，了解其是否放棄他國國籍，追究時間則為1年。