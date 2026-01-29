鬼金棒員工「用同1招」2年偷50萬　老闆公開全名：他造成蠻多負評

▲「鬼金棒」的拉麵非常有名，店外總有排隊人龍。（資料照／記者黃士原攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

知名拉麵店「辣麻味噌拉麵 鬼金棒」日前在臉書粉專發文，揭露一名江姓員工利用職務之便長期竊取公款。該名員工趁店內忙碌時，謊稱點餐機故障，向客人收取現金，兩年來偷了約50萬元。店家表示，目前已取回款項，並委任律師採取法律行動，同時提醒餐飲同行面試時須多加留意。

假裝點餐機故障！員工大膽中飽私囊

鬼金棒負責人指出，該名90年次的江姓員工在店內工作兩年，每當店內繁忙，他就會對顧客聲稱機器壞掉，進而收取現金。店家事後核對成本與業績，發現這兩年來，該員工已經偷了50幾萬元。店家進一步調閱監視器並詢問其他同事，才發現只要該員工在場，機器就會「剛好」故障，且他不讓他人碰觸機器。

被原諒後變本加厲！老闆曝離譜行徑

負責人感嘆，當初因該名員工自稱曾遭霸凌且沉默寡言，所以他心生憐憫，即便第一次抓到偷錢也選擇原諒。不料該員工非但沒有悔改，還變本加厲，甚至從原本假日偷領幾千元，演變成每日竊取近萬元。更離譜的是，江男曾拿早上的點餐單要求員工在晚間出餐，企圖再次瞞天過海，種種行徑讓老闆直言「可憐之人必有可惡之處」。

累犯毀店譽！店家決定訴諸法律

除了金錢損失，店家也發現許多網路負評其實是該員工造成的，包括收現爭議與服務問題。江男在被拆穿後曾下跪求饒，但回崗位後仍持續行竊，甚至連客人加麵的300元也不放過。負責人表示，既然給予機會輔導兩年仍無效，為了不讓更多同行受害，決定不再同情，將蒐集所有事證與負評紀錄，讓對方承擔應有的刑事責任。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「之前就是為了他的爛態度跟機器壞掉才留下負評的，原來是這種偷錢仔，真的辛苦老闆了，已經把負評刪掉了」、「90年次，才25歲，他接下來的人生還很長呢，我說服刑的時間」、「拉麵王的情節現實上演」、「看來自動點餐機是值得投資的」、「覺得公開是對的」、「 終於找到這個一直害您吃負評的人，我就想說奇怪，機器也沒那麼容易壞」。