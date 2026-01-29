快要發年終「卻有4同事離職」理由曝光！過來人秒懂：只想快逃

▲沒領到年終就離職。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

辛苦工作一整年，許多上班族最期待的就是領到年終獎金，不過有一名網友指出，公司往年年終獎金都是4-6個月，不過最近有4名同事離職了，都還沒領到年終就走了，不禁好奇「現在人都不care年終了？」貼文一出，掀起網友熱論。

原PO在Dcard發文，公司往年年終平均可領4到6個月，且依年資按比例發放，即便只待半年也有約2個月獎金。不過，公司已陸續離開4名員工，11月、12月各走了兩人，年齡多落在25至28歲，年資大約半年到一年。

4人提前離職 「寧可放棄年終也要走」



由於時間點接近發放年終與尾牙，不少同事都勸「至少領完年終、尾牙抽完獎再走」，但仍未能挽留，讓原PO相當不解。他私下詢問離職同事原因，理由大多是想休息，不在乎年終，或是要提前跳槽，「現在的人真的都不太care年終了？」

對此，網友搖頭嘆，「等你累到一個程度，你再回頭看看你這些話，有時候再多的年終也比不上一個禮拜的休息」、「會不會是公司真的太操了，操到真的不想領錢就閃人」、「屎到連年終都不想領，還是好幾個人都這樣，感覺這家公司很可怕」、「年終的錢<上班的心累」。

也有過來人指出，因為下一份工作的待遇更好，「可能新工作那邊待遇比較好，不想錯過新工作的機會」、「年終的錢，跳槽之後的加薪，幾個月就cover回來了」、「我是因為下一份工作開出了能放棄年終的價碼」、「我有過經驗，因為下一份的薪水多太多了，這份年終沒必要領」。