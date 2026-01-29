「微信帳號升級」成詐騙新話術　境外詐團重金勾台二類電信助攻

▲刑事局破獲洪姓姊弟檔勾結境外詐團，透過二類電信轉接詐騙電話侵害台灣民眾。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查第七大隊分析165反詐騙資料庫，發現從2025年7月起，陸續出現以「誤設微信帳號升級服務（代理購結匯），若未解除將自動扣繳年費」為話術詐騙案件。加上中國微信通訊軟體在同年6月爆發大規模用戶資料外洩，台警研判該公司外洩個資流入詐團所用，部分台灣被害人接獲「未顯示號碼」來電後，誤信提供信用卡正反面照片及OTP動態密碼而遭盜刷，甚至引導使用ATM騙匯款。

刑事局過濾被害民眾被騙歷程發現，詐團為規避台灣四大電信商針對境外電話一律提供警告廣播，透過位於新北三重的二類電信商「台傳科技有限公司」轉接，查出東南亞詐團透過李姓仲介商（30歲）以每天單一門號4千元代價承租30門號供境外詐團轉接使用，統計境外詐團豪擲2160萬元透過台傳承租轉接門號半年，洪姓姊弟檔則與仲介商7-3分帳，如此境外詐騙電話就可改成未顯示門號的境內電話，規避台灣電信商及Who’s call防詐軟體的過濾，長驅直入詐騙台灣民眾。

刑事局偵七大隊第一隊隊長王濟說明：詐團藉此手法將境外網路電話（VoIP）轉置為國內市話號碼，對外顯示為「隱藏號碼」，不僅規避境外門號攔阻機制，也降低遭通報停話的風險，形同成為境外詐騙電話進入國內的中繼節點，顯著提高詐騙成功率。

刑事局將本案報請新北地檢署恩股檢察官指揮偵辦，在去年8月至11月間發動多波查緝行動，共查獲洪姓姊弟檔在內等5名犯嫌到案，並查扣網路電話交換機、網路閘道器、手機、存摺等相關證物。警方清查，被害人共計18人，財損合計新台幣355萬元，其中單一案件最高財損為150萬元，被害人為任職保險業女子（52歲）。

警訊後依刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪，移送新北地檢署複訊。警方並指出，微信通訊軟體未於台灣落地納管，民眾難以即時向官方管道查證，使用時應提高警覺；同時也呼籲二類電信業者落實法規遵循，避免電信服務遭詐團利用，政府應全面清查納管二類電信商，避免淪為灰色產業、詐團詐騙電話騷掃民眾的犯罪溫床。

