嫌疑名單再+1！龜類也可能是「潛在中間宿主」...能攜帶數十種病毒

▲龜類也可能是中間宿主。（示意圖／取自免費圖庫pixaby）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，繼穿山甲、蛇類後，最新研究顯示，龜類（西部錦龜、綠海龜、中華鱉）也可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主，但仍需進一步研究來確認。實際上，與非法交易的穿山甲相比，市場上的龜類更普遍受歡迎。

湖北醫藥學院附屬人民醫院的劉龍，聯合廣州暨南大學吳建國課題組，26日在《醫學病毒學雜誌》上發表論文稱，龜類（西部錦龜、綠海龜、中華鱉）也可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主。最新研究採用冠狀病毒刺突蛋白和宿主ACE2受體的組成和差異，預測SARS-CoV-2的潛在中間宿主。

論文指出，目前已知龜類作為病毒庫，攜帶數十種病毒，包括虹蛙病毒（RV）、尼多病毒（NV）、乳頭瘤病毒（PV）、甲魚虹彩病毒（STIV）、甲魚系統性敗血症球狀病毒（STSSSV）、龜細小核糖核酸病毒（ToPV）和中華鱉出血綜合征病毒（TSHSV），「不能排除蝙蝠SARS樣CoV RaTG13或其他SARS樣CoV感染龜類，並在進化後向人傳播。」

▲穿山甲。（圖／新北市動保處提供）

從SARS-CoV和MERS-CoV到SARS-CoV-2，蝙蝠均是冠狀病毒的天然宿主，但中間宿主卻各不相同。此前研究表明，與其他動物相比，蛇因其同義密碼子相對使用度（RSCU）偏向，很有可能是SARS-CoV-2的野生動物病毒庫。

論文寫道，果子狸和單峰駱駝作為人畜共患病SARS-CoV和MERS-CoV的中間宿主，生活在不同的時空環境，但它們仍將冠狀病毒傳播給人類。這使得短期內找到SARS-CoV-2的中間宿主很難；病毒受體結合序列和宿主受體的分析有助於快速靶向SARS-CoV-2可能的中間宿主，「與非法交易的穿山甲相比，市場上的龜類更普遍受歡迎。」

論文顯示，「總之，該研究提供了一些資訊，即與蛇和穿山甲一樣，龜類（西部錦龜、綠海龜、中華鱉）亦可能是將SARS-CoV-2傳播給人類的潛在中間宿主，但仍需進一步研究來確認。」

▼與非法交易的穿山甲相比，市場上的龜類更普遍受歡迎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）