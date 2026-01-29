台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

▲台中市今早緊急撲殺1726隻雞隻。（圖／台中市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台中市豐原區一處蛋雞場近日爆發禽流感疫情， 業者未依規定即時通報，還私自跨縣市到苗栗掩埋死亡雞隻，遭舉報後疫情曝光，引發外界譁然。對此，行政院長卓榮泰今（29日）在院會中表示，要強化目前養雞場的必要安全措施、處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險擴大；另外，也指示農業部隨時支援台中市。

台中市農業局在1月26日晚間接到民眾通報，豐原蛋雞場雞隻大量死亡，27日介入處理，當日上午10時開立動物移動管制通知書，勒令該雞場即刻封鎖，同日中午進行現場稽查與採樣，並將檢體親送至獸醫研究所檢驗。1月28日上午9時23分，市府接獲獸醫所傳真通知，檢體呈現禽流感病毒陽性反應。

台中市政府指出，已於今上午執行全場雞隻撲殺作業，至上午9時35分止，共完成撲殺1726隻，雞屍全數依規定送往化製場所處理。

農業部今在行政院會說明近日禽流感疫情，行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，院長卓榮泰指出，針對目前養雞場必須要強化所有安全措施，處置違法未通報的現象，避免任何潛在風險的擴大。

卓榮泰也感謝台中市政府成立前進指揮所進行必要撲殺，也請農業部隨時支援，跟台中市政府做必要了解，讓所有安全措施都能完整實現。