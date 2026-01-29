市面上爆「披皮橄欖油」！簡陋倉庫混裝低價芥花油　2年海削千萬

▲不肖公司混裝芥花油與進口橄欖油，裝作100%橄欖油販賣。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃哲民、黃資真／綜合報導

北市某2家公司為了降低成本、牟取暴利，自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，與低價芥花油混充裝瓶，外包裝卻標示「100%PURE橄欖油」，黃姓負責人、李姓負責人、李姓及傅姓員工經嘉義地檢署複訊後，分別諭知80萬、20萬元交保，將持續擴大清查銷售流向。

嘉義市調查站接獲線報追查內幕，黃姓負責人係以公司名義自義大利進口「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，另由李姓負責人以公司名義自國內購買芥花油後，共同於新北市深坑區倉庫，以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油（即1比25之比例），再以簡陋機具設備自行混合後分裝至「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶，並黏貼「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」、「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」標籤，藉以欺騙不知情之消費大眾，目前查知2間公司自2024年迄今，已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利約1,500萬元。

經嘉義市調查站報請台北地檢署吳啟維檢察官指揮，與新北市調查處、基隆市調查站、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署、臺北市政府衛生局及新北市政府衛生局等單位共同組成專案小組，於本月20日同步搜索2間涉案公司、發貨倉庫及黃姓負責人、李姓負責人住居所等6處。

檢方當場查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝），並分由台北市政府衛生局及新北市政府衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。

經複訊後檢方認黃姓負責人、李姓負責人、李姓及傅姓員工涉犯刑法詐欺及違反食品安全衛生管理法第49條第1項等罪嫌，黃姓及李姓負責人各以80萬元交保，李姓及傅姓員工各以20萬元交保，全案仍持續擴大清查銷售流向。

面對重大民生犯罪不斷變化及挑戰，調查局持續配合行政院食品安全辦公室「五環2.0食安政策」，推動食安五環政策，加強查緝黑心食品，打擊非法業者；春節連續假期將至，民生食用油需求激增之際，調查局呼籲民眾勿購買來路不明食用油，如發現假冒、混充食用油品，可就近通報調查局各外勤處站或撥打0800-007007檢舉專線，共同維護國人健康與食品安全。