　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

▲▼施明德 我只帶來信心 新書發表會 陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院長陳菊自2024年12月開始，因健康因素請假至今，多次引起在野黨的不滿；總統府今（28日）發布總統令，宣告監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。總統賴清德稍早受訪時表示，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間提出辭呈，「當時我認為，如果好好復健，有機會回到崗位上」，後來因為復健需要更長的時間，基於讓陳菊專心進行復健工作，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復」。

▼總統賴清德。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼總統賴清德。（圖／記者杜冠霖攝）

陳菊2024年底因病住院請假迄今，期間二度中風，並於第一時間即提出辭呈，她因病告假一年多來，自願放棄每月36萬元薪資。總統府回應，當時總統盼其身體狀況允許再歸位，惟考量陳菊離完全康復仍需時間，近期准辭，總統也委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

賴清德表示，陳菊院長是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩。後來她接續擔任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。

賴清德透露，前不久，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈，「當時我認為，如果好好復健的話，她是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務」。

賴清德坦言，但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。同時請監察院李鴻鈞副院長代理陳菊院長的職務。以上說明，謝謝大家」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」
國際金價一度攻破5300美元　分析師預言：年底不排除挑戰萬元
網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試：下面恐
「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡
台北男詐保...滴「神奇藥水」失明後悔了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊人生是台灣人爭取民主的發展史　林俊憲：希望她能早日歸來

陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊人生是台灣人爭取民主的發展史　林俊憲：希望她能早日歸來

陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光　11秒超犯規短片曝

彰化2天2死車禍悲劇！警連3天大執法　139縣道狂掃36件超速

春節9天連假矯正署不打烊　署長林憲銘視察基層守護安全

香氛蠟燭也能玩疊香！搭配基準、使用技巧全解析　打造獨一無二的居家質感

國際金價一度攻破5300美元　分析師預言：年底不排除挑戰萬元

賈永婕26年前拍戲片段被挖　本人看完崩潰：像一根大木頭

勇士目標仍是東超6強　吳永仁喊話：下一戰對宇都宮皇者全力搶勝

台中男住青年旅館　深夜驚醒「生殖器多一隻手」！變態室友下場曝

別亂減肥！1族群微胖更長壽　營養師：BMI＜22「一場感冒就倒下」

兩大男神合體！保羅麥斯卡、喬許歐康納「噴水調情」　情慾流動一觸即發

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

政治熱門新聞

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

叫台灣101還是台北101？　101最大推手發聲：都沒說錯啦！

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片請團隊吃芒果

毛嘉慶捲性騷疑雲　民眾黨：有收到檢舉釐清事件內容中

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

民眾黨立委批軍購案卻「金額、程序都講錯」　美參議員當場打臉

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

更多熱門

相關新聞

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

台美關稅談判近日取得15％不疊加的成果，優於鄰近的日本、南韓等國家；不過，此案最終還是要送立法院審議才會敲定。對此，身為總經權威的台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士接受《股市錢滾錢》節目訪問時表示，執政黨跟在野黨要好好溝通，這談得真的不錯，「這不要說最後談一談沒過，會很麻煩，台股可能會非常震盪」。

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

林俊憲：陳菊人生是台灣人民主發展史

林俊憲：陳菊人生是台灣人民主發展史

陳菊因病卸任　林俊憲：她的人生就是台灣民主史

陳菊因病卸任　林俊憲：她的人生就是台灣民主史

關鍵字：

陳菊監察院賴清德辭職中風民進黨

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

國產車大廠千金公開IG帳號！名媛生活火辣照曝

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面