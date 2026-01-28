快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

▲監察院長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院長陳菊自2024年12月開始，因健康因素請假至今，多次引起在野黨的不滿；總統府今（28日）發布總統令，宣告監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。總統賴清德稍早受訪時表示，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間提出辭呈，「當時我認為，如果好好復健，有機會回到崗位上」，後來因為復健需要更長的時間，基於讓陳菊專心進行復健工作，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復」。

▼總統賴清德。（圖／記者杜冠霖攝）



陳菊2024年底因病住院請假迄今，期間二度中風，並於第一時間即提出辭呈，她因病告假一年多來，自願放棄每月36萬元薪資。總統府回應，當時總統盼其身體狀況允許再歸位，惟考量陳菊離完全康復仍需時間，近期准辭，總統也委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

賴清德表示，陳菊院長是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩。後來她接續擔任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。

賴清德透露，前不久，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈，「當時我認為，如果好好復健的話，她是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務」。

賴清德坦言，但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。同時請監察院李鴻鈞副院長代理陳菊院長的職務。以上說明，謝謝大家」。