新冠肺炎第32例確診個案曾搭捷運　北捷：已全面消毒

▲由於第32例曾搭乘捷運，北捷已在27日晚間全面執行車廂消毒作業。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎第32例確診病例曾搭乘大眾運輸工具，引起民眾恐慌，對此，台北捷運表示，已全面持續並再加強相關場站消毒，如台北車站、士林站、竹圍站、龍山寺站、中正紀念堂站、東門站、大坪林站及景安站等。北捷也呼籲，旅客若身體不適，務必配戴口罩並儘速就醫。

北捷強調，台北捷運、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋等第一線服務人員，值勤時已全面配戴口罩；捷運電聯車車廂每天出車前及8小時加強消毒作業；捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所，旅客民眾頻繁接觸之設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，消毒頻率為每4小時1次。

另外，北捷也自2月19日起，在車站詢問處、兒童新樂園、貓空纜車及小巨蛋皆設置酒精噴瓶提供民眾使用。北捷呼籲，旅客如感冒或身體不適請務必配戴口罩、勤洗手，避免接觸野生動物及急性呼吸傳染道感染症患者，做好個人防護措施；如有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，儘速就醫。



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