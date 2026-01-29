「無菸城市」示範區！迪化年貨大街全面禁菸　吸菸區在大稻埕碼頭

▲迪化街年貨大街全面禁菸。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

台北年貨大街將於1月31日至2月15日登場，今年迪化街商圈擴大禁菸範圍，成為「無菸城市」示範點，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路等全區設置，同時在大稻埕碼頭右側設臨時吸菸區。蔣萬安昨日也指出，希望能夠做吸菸者、非吸菸者有效的分流。

商業處指出，相比去年年貨大街只有迪化街主幹道禁菸，今年範圍擴大，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）北至民生西路的區域道路、騎樓、人行道及廣場皆禁菸；另外，歸綏街及民生西路接延平北路至環河北路的路段也全面禁菸。商業處長高振源表示，會在大稻埕碼頭廣場比照大巨蛋戶外吸菸區，採綠籬區隔出3公尺乘3公尺的空間，採開放式設計。

環保局表示，現場設置禁菸相關標示及告示牌，同時運用現場廣播、巡守隊舉牌，以及發送簡訊等方式大力宣導，台北迪化商圈發展促進會也會在現場協助勸導；商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局5個局處，共同執行違規吸菸者稽查取締。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭文和說，迪化街是國內外旅客常來的觀光景點，期盼能打造常態無菸環境，去年年貨大街已有推出無菸措施，今年擴大，讓旅客都能舒服逛街。他說，自治會和巡守隊會派出30多人口頭勸導，同時通報衛生局和警察局取締開罰。但對於吸菸民眾需要走到大稻埕碼頭，或是跑到其他街區巷弄等，也是沒有辦法的辦法。未來商圈是否響應「無菸城市」設吸菸區？鄭文和則說，初步計畫是會在西寧北路設吸菸區，但仍要評估。

台北市長蔣萬安昨日下午赴文山區公所參加「與里長有約」受訪指出，昨天產業局、商業處有召開記者會，也特別說明今年年貨大街一樣是全面禁菸。今年的規模也再次擴大範圍到周邊的巷弄，商業處以及商圈還有在地里長們也去現場會勘，也達到共識，也就是這一次吸菸區會設在大稻埕碼頭入口處。

蔣萬安表示，市府希望能夠做吸菸者還有非吸菸者有效的分流，讓吸菸的朋友有集中的地方吸菸，民眾就避免吸入二手菸的危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康