柯文哲「不知道」第24例挨轟　蔡壁如：陳時中壓力太大

▲柯文哲、蔡壁如赴新竹參與遶境。（圖／民眾黨提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲稱不知道24例北部女在哪，引發衛福部長陳時中抨擊，「首長要扛起責任，不該害到其他首長。」民眾黨立委蔡壁如23日受訪時表示，她認為陳時中壓力太大，呼籲防疫中心統一對外說明。

柯文哲與蔡壁如前往新竹天后宮六聖母媽祖廟參拜與遶境，蔡壁如說，選舉前有到天后宮，有答應遶境活動要來，今天來還願，主席覺得沒有行程，新竹又是故鄉，回來一起祈福平安，遶境走一段。

對於柯文哲與陳時中槓上，蔡壁如指出，市長說不知道，陳時中怒批地方首長不應該，「我倒覺得可能是衛福部長壓力太大」，之前市長講收留地點，他也不高興，現在第24例在哪裡，市長回答不知道，他也不高興。

蔡壁如強調，還是要回歸到理性的說法，應該還是要由防疫中心統一對外說明，需要適時對外說明還是由他們說明就好了。至於是否應公布在北部哪裡？蔡壁如也說，由防疫指揮中心決定。

對於澎湖縣禁止公務人員出國，蔡壁如認為，應由中央統一訂下來，不然每個縣市首長決定公務員出不出國很困擾，朝野應上下一心，只要中央制訂一個政策，全國就一起遵守，對防疫這件事，統一公布，「我想地方政府不會有意見」。

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