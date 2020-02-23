限制醫事人員出國！　醫界同溫層質疑吵翻：怎不敢禁遶境？

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中指揮官陳時中今（23日）宣布，為了確保醫療量能，將限制醫事人員出國，若經「申請核准」後則除外。消息一出引來不少反彈聲浪，內科醫師王介立也在臉書發表同溫層對此事件的看法。

衛福部醫事司司長石崇良表示，依照現行規定，自中港澳返台者必須做居家檢疫，而從旅遊警示地區國家回來的人則要健康自主管理14天，醫事人員若有符合上述條件，就要遵守規定，但是恐會造成人力調度上吃緊。

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▲醫事司長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

不過消息一出，反彈的聲音也隨之四起，內科醫師王介立就在臉書表示，同溫層裡流傳著「敢叫醫事人員不準（准）出國，卻不敢禁止繞（遶）境」的質疑，反問指揮中心為何不禁人潮擁擠的大型集會。底下網友們也紛紛留言表示「繞境感染全部去找媽祖治」、「繞境真的可以小小的延緩」、「不禁疫區航班，卻禁止醫事人員出國」、「可以有完善的配套措施嗎」。

▲ 指揮中心禁醫事人員出國，醫界同溫層反彈 。（圖／翻攝自王介立粉專）

石崇良解釋，除了中港澳是「不能前往」，其他地區原則上是希望不要去，但若有已經排好的年會或是早就預定好的公務和業務行程，並不是完全禁止的，詳細規定必須要等到下週二（25日）開會後才會公布實施。

不過，限制醫事人員出國其實是有法源依據的。根據《醫師法》第24條，「醫師對於天災、事變及法定傳染病之預防事項，有遵從主管機關指揮之義務。」而根據《醫療法》第27條規定，若有重大災害發生時，「醫療機構應遵從主管機關指揮、派遣，提供醫療服務及協助辦理公共衛生，不得規避、妨礙或拒絕。」

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