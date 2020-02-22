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侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！

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▲侯友宜召集責任醫院會商防疫。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜召集責任醫院會商防疫。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜22日上午召開新冠肺炎（COVID-19）防疫精進會議，全市17家急救責任醫院及多位感染控制專家代表與會，侯友宜強調，疫情持續升溫，必須提高防疫層級，以視同社區感染的方式，超前佈署、全力備戰，並防範院內感染。

侯友宜指出，防疫作戰規格必須提升，並改變現有策略，不管中央幾級開設，新北市已召開13次應變會議，都是以一級開設的態度作戰。針對沒有旅遊史也無接觸史的確診病例，到底是如何染病，中央仍在調查中；侯友宜說，面對此類新型挑戰，要有不一樣的作戰方式，不但要提升防疫等級，更要超前佈署，採全面性、彈性且高效率的做法遏止疫情惡化。

台灣感染症醫學會理事長黃立民醫師表示，肯定侯友宜將疫情「當作社區感染」的積極防疫作為，他指出，在防疫期間，未染上新冠肺炎的病患可採遠距醫療，一般輕症疾病或隔離者，不需要親自去醫院。

另外，過往篩檢只針對有接觸史、旅遊史出現症狀的個案，現在應採取的策略是除了上述個案和居家隔離、檢疫等個案外，其他不明原因的肺炎或有任何群聚現象，以及醫護人員得到肺炎，都要進行篩檢，甚至加設社區檢疫站，以掌握社區可能有不清楚的個案出現。

因應疫情，中央即日起實施加強社區監測方案，侯友宜表示會全力配合，並呼籲醫院特別留意。至於監測對象分為三種：第一種、14天內有國外旅遊史，除原本陸港澳外，也包含新加坡、泰國及日本及其他國家，或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，且醫師高度懷疑新冠肺炎感染之發燒或呼吸道症狀個案。

第二種、出現發燒、呼吸道症狀群聚現象者；第三種、經「抗生素治療三日未好轉且無明確病因」、「群聚事件個案」或「醫護人員」之肺炎個案，須通報主管機關採檢送驗。

▲侯友宜召集責任醫院會商防疫。（圖／新北市府提供）

侯友宜也指出，第一線辛苦作戰的醫護人員的健康也要注意，他們是現在最重要的「防疫戰士」，除了照顧自己，也要切實遵守醫院內感染管制措施，避免發生意外事件。新北市府也要做所有醫院最強而有力的後盾；這個後盾，讓醫護夥伴們沒有後顧之憂，安心為病人服務。

新北市衛生局表示，新冠肺炎應變醫院及9家隔離指定醫院收治總床數目前為475床，未來還會再持續增加。此外，新北市配合中央，啟動「加強社區監測方案」，並落實「加強院內監測方案」，針對醫院住院病患、醫院內醫療從業人員，若有肺炎、發燒或呼吸道症狀群聚現象、發燒或呼吸道感染且具國際旅遊史或接觸史且醫師高度懷疑者必須採檢送驗，保護醫病人員的健康。

今日與會的醫院包括亞東紀念醫院、衛生福利部雙和醫院、衛生福利部臺北醫院、衛生福利部樂生療養院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、新泰綜合醫院、瑞芳礦工醫院、淡水馬偕紀念醫院、台北慈濟醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、新北市立聯合醫院、臺大金山醫院、仁愛醫院、板橋中興醫院，以及台灣感染症醫學會理事長黃立民醫師與傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成皆出席，提出新冠肺炎的因應之道。

▲侯友宜召集責任醫院會商防疫。（圖／新北市府提供）

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