侯友宜視察校園防疫物資準備工作　開學日再抽查各校應變作業流程

▲ 侯友宜視察校園防疫物資準備工作，25日開學日再抽查各校應變流程。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

高中以下學校及公立幼兒園25日將開學，為因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情，新北市長侯友宜23日視察位於新莊國小的校園防疫物資發放中心，關心整體學校防疫物資數量及配發作業動線。侯友宜再次強調，防疫視同作戰，物資須造冊嚴加管理，不准浪費、不准輕忽，各校要上緊發條。

「家長把孩子交給我們，我們要讓家長安心」，侯友宜表示，新北市準備111萬口罩、1萬支額（耳）溫槍及1萬1000公升酒精由各區校長分派，學校要善用防疫物資，守護新北市學子健康。

▲ 新北市準備111萬口罩、1萬支額（耳）溫槍及1萬1000公升酒精由各區校長分派。

侯友宜指出，23日上午，已召集教育局與各分區校長開會，再三叮嚀防疫工作細節，並預告開學當天將親自抽查學校人力物力動員及動線規劃等應變作業流程，希望所有教職員工以「戒慎恐懼、如履薄冰」態度全面備戰。

侯友宜說，從2020年1月開始，不斷要求教育局與各級學校做好開學防疫工作，進行多次演練，並宣布「三級防護、健康五原則」，將防疫資訊傳達家長與老師，一起攜手防疫。他期許老師，除了加強防疫，也運用各項資源協助孩子們學習，教學不因疫情而中斷。

侯友宜強調，防疫作戰指令，從上到下是一致性，沒有妥協空間，學校務必做到萬無一失。另外，侯友宜也表示，為防範新冠肺炎疫情，除非必要，新北市政府公務員不得前往列為二、三級高風險疫區國家，沒有必要在這個時候出國。

▲ 防疫視同作戰，物資須造冊嚴加管理，不准浪費、不准輕忽，各校要上緊發條。

教育局表示，新莊國小是新北市校園防疫物資發放中心，日前統計儲備量口罩已達64萬個、酒精6800公升、額(耳)溫槍7300支，加上近期採購及中央配發物資，整體口罩數已超過111萬個、酒精超過1萬1千公升、額（耳）溫槍超過1萬支，物資到貨並通知各校開學前完成領取，後續仍會有物資補充。教育局指出，防疫物資屬備戰存用，各校應造冊嚴格控管數量，以備突然發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適狀況者使用。

新莊國小表示，為進行新北校園防疫物資配置，多次召開相關會議，一週內進行2至3案的物資採購，並將防疫物資管制區大規模環境消毒後，嚴格管制出入，確保物資不受汙染；發放物資時也動員家長會委員協助，透過開單、校對及簽名方式，確保發放數量正確。

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