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「我們都會好好的」華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭上萬網友

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記者柯沛辰／綜合報導

鑽石公主號郵輪19台人21日晚間搭包機順利抵台，包括旅客、機組人員、隨行醫師全程穿著隔離衣。華航完成艱鉅任務後，22日在粉絲專頁貼出一段飛行影片，同時穿插了一段機長廣播「我們將持續飛行，與全世界一起度過疫情」，並喊話「We will all be fine.」感動無數網友。

華航21日深夜載19人抵台後，隨後凌晨在臉書貼出一段「來自機長的廣播」。影片中可見，班機視角正緩緩飛向象徵希望的陽光，機長透過廣播表示「我們預計會持續飛行，與全世界一同度過疫情，請您做好防疫工作，準備一同降落在美好的明天」。

▲鑽石公主號華航包機返台，班機拖行至機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

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▲鑽石公主號華航包機返台，班機拖行至機棚檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

機長語畢，畫面依序出現「We fly , we fight . We will all be fine.（我們飛行、我們抗疫，我們都會好好的）」影片全程僅26秒。貼文強調，「困難時刻讓我們攜手努力，感謝所有防疫團隊，華航人的使命感，歡迎回家。」

許多網友看完紛紛留言，「感謝各位挺身出任務的機組員」、「一起度過服務業最困難的寒冬」、「謝謝華航在疫情中為國人盡力，無論是撤僑還是日常運輸」、「謝謝華航跟國民一起抗疫」、「感謝華航把受困外地的同胞載回家，有你真好」引發迴響。

▲▼「我們都會好好的」華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭上萬網友。（圖／翻攝自影片／中華航空）

▲華航打氣送暖「我們都會好好的」。（圖／翻攝自影片／中華航空）

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