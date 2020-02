「我們都會好好的」華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭上萬網友

記者柯沛辰/綜合報導

鑽石公主號郵輪19台人21日晚間搭包機順利抵台,包括旅客、機組人員、隨行醫師全程穿著隔離衣。華航完成艱鉅任務後,22日在粉絲專頁貼出一段飛行影片,同時穿插了一段機長廣播「我們將持續飛行,與全世界一起度過疫情」,並喊話「We will all be fine.」感動無數網友。

華航21日深夜載19人抵台後,隨後凌晨在臉書貼出一段「來自機長的廣播」。影片中可見,班機視角正緩緩飛向象徵希望的陽光,機長透過廣播表示「我們預計會持續飛行,與全世界一同度過疫情,請您做好防疫工作,準備一同降落在美好的明天」。

▲鑽石公主號華航包機返台,班機拖行至機棚檢疫。(圖/記者林敬旻攝)

機長語畢,畫面依序出現「We fly , we fight . We will all be fine.(我們飛行、我們抗疫,我們都會好好的)」影片全程僅26秒。貼文強調,「困難時刻讓我們攜手努力,感謝所有防疫團隊,華航人的使命感,歡迎回家。」

許多網友看完紛紛留言,「感謝各位挺身出任務的機組員」、「一起度過服務業最困難的寒冬」、「謝謝華航在疫情中為國人盡力,無論是撤僑還是日常運輸」、「謝謝華航跟國民一起抗疫」、「感謝華航把受困外地的同胞載回家,有你真好」引發迴響。

▲華航打氣送暖「我們都會好好的」。(圖/翻攝自影片/中華航空)