大貨車鑽縫連撞2車！司機下車瞄一眼開溜　網怒：傻眼到極致

記者賴文萱／高雄報導

高雄台88快速道路日前發生一起車禍，一輛大貨車下大寮交流道時連追撞2車，離譜的是，肇事駕駛下車看了之後竟直接開車逃離，讓受害車主氣得發文大罵「傻眼到極致」。警方表示，目前已鎖定該肇事車輛工程行，將迅速通知肇事駕駛到案依法偵辦。

▲台88大貨車下交流道連撞2車開溜，警鎖定工程行追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

有民眾在社群平台Threads上發文指出，開車帶孩子從高雄下課回程，下八八快速道路大寮路段竟被後方大貨車追撞，重點司機下車看完之後就直接駕車逃離，真的傻眼到極致，怒罵「怎麼會有這麼荒唐的人我就問」。

根據曝光畫面，大貨車在下交流道時，硬是要鑽縫隙，先是擦撞一輛汽車的左側車身，接著再猛撞上原Po的車尾，肇事駕駛下車看了看，竟然未留在現場，直接開車逃離。

▲▼台88大貨車下交流道連撞2車！肇事駕駛下車喵一眼開溜。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，這起事故發生在24日15時許，接獲報案在台88快速道路大寮交流道有車禍發生，員警立即到場處理，現場為一大貨車下大寮交流道時，分別與35歲陳姓男子、34歲林姓男子駕駛的自小客發生碰撞。

事故導致陳男車輛內一名乘客左手輕微受傷自行就醫，駕駛酒測值均為0。事故發生後大貨車駕駛逕行駛離，警方目前已鎖定該肇事車輛工程行，將迅速通知肇事駕駛到案說明，依法偵辦。

林園分局呼籲，下交流道切勿併排行駛，違者可依道路交通管理處罰條例33條1項12款，處新臺幣3000元以上6000以下罰鍰。路上遇有交通事故，應立即報案由警方到場處理，避免違法及發生紛爭，以共同維護良好交通環境。