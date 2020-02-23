醫事人員禁出國！　醫曝「1關鍵失守」重症、死亡率飆：指揮中心正準備最壞打算

▲南韓7小時內暴增46例新冠肺炎確診。（圖／路透社）

記者林妤柔／採訪報導

全台新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸升溫，為了確保台灣的醫療能量，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(23)宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，消息一出便出現許多反對意見。對此，衛福部解釋，原則上是以醫院為主，診所不在限制範圍內，而詳細對象和限制內容將於週二(25)會議時討論出來。

兒科急診醫師吳昌騰表示相當贊同，他以韓國為例，前幾天通報才一百多例，截至目前卻暴增至602例確診案例，所以面對疫情險峻的新冠肺炎，任何情況都可能發生。接著，他提出「災難公共衛生學」的觀點，表示基本上有五步驟，分別是圍堵、減疫、準備、應變、復原，相對於鄰近的日本、韓國爆增的確診案例，台灣的圍堵、減疫措施算是做得相當完善。

請繼續往下閱讀...

吳昌騰認為，圍堵跟減疫非常重要，當初SARS會那麼慘，就是因為減疫部份做的不好，導致和平醫院爆發許多個案，造成醫護人員耗損。以韓國來說，若是重症，就需要到隔離病房，由4位護理師、2位醫師照顧，這些都是醫療資源的耗損，所以指揮中心為了保存戰力、希望大家暫時不要出國，是可以理解的。

▲伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意(Watch)」。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

此外，吳昌騰認為，現在去哪個國家都會被感染，如果接觸到確診病例，回來需要居家隔離14天，會耗損醫護人員的人力；萬一去第一級旅遊地點，還是要做居家檢疫，也會耗損醫護的戰力，以第一線的醫師來說，這個政策還是必要的，而中央流行疫情指揮中心已經在準備最壞的打算。但除了確保醫護能量，限制感染源頭也是相當重要的事情，圍堵政策還是該實施，應該減少最大感染源的國家，或是酌量減少跟該國的航班。

吳昌騰指出，全國的醫護人員包含診所及醫美診所的醫師，所以他們可能有不同看法。不過防疫視同作戰，如果像日本、韓國這樣不積極，實在無法想像這些確診人口數放在台灣會怎樣，恐怕人心惶惶。韓國確診病例多，相對重症病例也多，而重症其實跟「醫護照護能量」是否及時提供治療有關，台灣必須保護自身的醫護照護能量，能量不夠、沒有人照顧，死亡率飆高，就跟現在的湖北省一樣醫療癱瘓，所以確保醫護能量是在充足的狀況，適時的管制是應該的。

醫勞盟則認為，既然擔心醫護出國感染新冠肺炎或居家隔離，而禁止醫療人員出國，避免醫護人力不足。那建議啟動全面停航二級疫區國家，這才能真正減少感染源，保存原已過勞醫療體系，同時避免200人以上的大型集會與宗教活動，讓全民一起努力抗疫。