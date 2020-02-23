柯文哲槓上陳時中！黃珊珊鬆口：我才是唯一知道「北部女」的人

▲黃珊珊主持防災士防疫教育訓練。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對第24例確診新冠肺炎「北部女」，台北市長柯文哲與衛福部長陳時中槓上。北市副市長黃珊珊24日鬆口表示，「我才是唯一知道的人」、「我知道也不會全部都和市長報告，這是我的權限」，韓國也會公布是大邱市，用一個大北部，有近千萬人在北部，的確會造成很大的恐慌。

對於衛福部長陳時中強調地方政府一定會知道確診者資料，柯文哲22日予以否認並稱「其實沒有，我就不知道」、「我不知道詳細內容」，但該說法隨後遭到陳時中回擊，地方首長不能這樣推卸責任，第一手相關的事情應該去進行，而不是在上面講「他們不知道」，把責任推給其他縣市，他聽了不是很高興，「首長要扛起責任，不該害到其他首長。」

對此，黃珊珊說，柯文哲不是每件事情都知道，「我沒有告訴他，他怎麼會知道，台北市的總指揮是我」，有必要讓他知道會報告，不是相關疫情有關的不會去和他報告，「我才是唯一知道的人，地方的訊息應該我這裡」。

黃珊珊強調，台灣北北基桃，有將近台灣一半的人口，2300萬人中就有，有近千萬人在北部，這個狀況的確會造成大部分人民的很大困擾，「就像韓國也會公布是大邱市」，至少有一個區域，現在用一個「北部」，全台灣有一半的人。

黃珊珊無奈表示，連議員都在問她，但她也不能回答，最好就是中央的疫調趕快出來，譬如在彰化就在彰化，說清楚講明白，彰化的民眾自然會有很大警覺，旁邊民眾也不用這麼恐慌，只少大的區域、疫調趕快出來，雖然要時間調查沒有錯，但用一個大北部，的確會造成很大的恐慌。

黃珊珊說，「所以北市已經決定了，不管你公布在哪裡，就是當作社區感染就在台北市，當成每一個人都要自主健康管理，每一個人都要社區防疫，大家就不用在討論是不是在我這裡」。

黃珊珊說，防災士回去就是要和民眾說，「有可能在社區就有了，請大家做好準備」，公布北部、台北市、新北市，對我們都一樣，料敵要從寬，一定要公佈在我們這裡才要做準備，就是太晚了，北市不想把這東西變成疫情的爭議，她強調，「台灣人沒有一個人可以置身事外」，兩個吵來吵去，不會讓病毒不見。

黃珊珊補充，縣市政府協助疫調一定會知情，但沒有參與的地方怎麼會知情，她就不會知道新北的狀況、不知道全貌，但在北市一定都知道，「我知道也不會全部都和市長報告，這是我的權限」。

對於議員簡舒培批評北市11次防疫會議，柯文哲只去過一次，黃珊珊表示，「我再說一次，北市的總指揮是我」，她會在晨會跟市長報告細節，我們是應變小組，不是應變中心，市長不是每次會議都要參加，他已經主持了2月14日的桌上演練，當時就在演練社區感染，北市一直都是超前部署的。

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