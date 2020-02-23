　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網購海外口罩「50片1050元」！送來竟是「台灣製造」…賣家一聽失聯

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼口罩、衛生紙。（圖／記者陳俊宏攝）

▲女子上網購買海外代購口罩，竟收到台灣製造的。（圖／記者陳俊宏攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，引起台灣民眾搶購口罩的現象，中央流行疫情指揮中心為此下令徵用口罩，統一販售。不過，有位女子為了買口罩，上網請海外代購，以50片1050元的價格購買一盒口罩，沒想到收貨後，卻發現口罩上印著「Made In Taiwan」的標示，讓她傻眼要求退款。此外，與對方連繫後，她將產品寄回給賣家，但賣家遲遲沒有把錢還給她，讓她氣炸了。

由於現在台灣「一罩難求」，不少人會透過網路購買口罩，一名女子上網發現了「海外代購」口罩的商家，立刻下了訂單購買，沒想到送來的產品沒有紙盒包裝，標示也相當模糊，讓她心生懷疑，開始詢問賣家貨品來源。

請繼續往下閱讀...

經過一番溝通，賣家向女子澄清，是小幫手寄錯商品，同時承諾對方，只要將口罩寄回，就能退款。不過，女子將口罩寄回給賣家後，賣家卻直接消失，完全沒有退錢，讓她氣炸公開聊天紀錄。

▼受到新冠肺炎疫情影響，不少民眾出門都會戴著口罩，卻有不肖業者趁機詐財。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

聊天紀錄公開後，有熱心的網友跳出來幫忙，店家最後才給出回覆，會由購物網退款。

除了這起事件外，還有人藉著疫情發大財。一名陳姓女子投訴，她上網看見有大量賣口罩的商家，立刻與對方接洽，對方先是指稱，因為有人棄單，所以手上有100盒口罩，陳姓女子趕忙下了訂單。沒想到下了訂單、付完錢，對方說下周一會到，卻等到禮拜三都沒有消息，讓她氣炸上網詢問，發現居然還有其他受害者，遭騙金額高達20萬元。

雖然該名賣家的行為已經觸法，不過因為是開假帳號，是否能抓到人，仍待警方進一步偵辦。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
網購海外口罩「50片1050元」！送來是「台灣製造」　賣家一
鑽石公主號再增1死！男確診送醫不治　累計3死
快回家找找！他「懸賞台幣10萬」買這隻粉紅色娃娃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民眾不需搶購酒精！　＂濕＂洗手比乾洗手更能減少皮膚傷害　

崑山科大備戰新冠病毒　設置「紅外線熱像測溫儀」初篩

網購海外口罩「50片1050元」！送來竟是「台灣製造」…賣家一聽失聯

快回家找找！他「懸賞台幣10萬」買這隻粉紅色娃娃　網呆：體內有藏寶圖？

醫事人員禁出國！　醫曝「1關鍵失守」重症、死亡率飆：指揮中心正準備最壞打算

限制醫事人員出國！　醫界同溫層質疑吵翻：怎不敢禁遶境？

一周預報出爐！先熱回30°C後北東又掉7°C變天　「228連假天氣」搶先看

基市府人員明起禁止前往中港澳　林右昌召集相關局處落實防疫

移民美國15年！夫妻年收台幣7百萬　「揭日常開銷」勸退美國夢：沒比較快活

白富美空姐相親慘被打槍...列高危險群　未婚聯誼口罩上身哀嘆：看攏嘸

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

民眾不需搶購酒精！　＂濕＂洗手比乾洗手更能減少皮膚傷害　

崑山科大備戰新冠病毒　設置「紅外線熱像測溫儀」初篩

網購海外口罩「50片1050元」！送來竟是「台灣製造」…賣家一聽失聯

快回家找找！他「懸賞台幣10萬」買這隻粉紅色娃娃　網呆：體內有藏寶圖？

醫事人員禁出國！　醫曝「1關鍵失守」重症、死亡率飆：指揮中心正準備最壞打算

限制醫事人員出國！　醫界同溫層質疑吵翻：怎不敢禁遶境？

一周預報出爐！先熱回30°C後北東又掉7°C變天　「228連假天氣」搶先看

基市府人員明起禁止前往中港澳　林右昌召集相關局處落實防疫

移民美國15年！夫妻年收台幣7百萬　「揭日常開銷」勸退美國夢：沒比較快活

白富美空姐相親慘被打槍...列高危險群　未婚聯誼口罩上身哀嘆：看攏嘸

當年沒買房超後悔？　房產學者：持有現金是「慢性破產」

方艙生活長怎樣？　患者日記公開...「集體慶生趴」超暖心

梅西狂轟4球終結4輪進球荒　生涯48度戴帽超越C羅寫歷史

民眾不需搶購酒精！　＂濕＂洗手比乾洗手更能減少皮膚傷害　

下半身剩內褲！女疑遭吹風機電線勒亡…屍身裹被　「五金行小開」遭拘提到案

20年心血燒光！「神父回收站」一把火全毀　法國爸爸忍淚：不能哭

崑山科大備戰新冠病毒　設置「紅外線熱像測溫儀」初篩

新北燈會千人擲筊拚大獎　民政局長柯慶忠化身正義包青天...帥翻了

一線醫護「防護服勵志寫滿《稻香》歌詞」　周杰倫親回…網暖哭：正能量偶像

中華隊抗日12人出爐！前役砍22分黃鎮遭割愛　于煥亞共3人登錄

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

血友病童「藥不夠用」！陳時中回應了

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

台南知名觀光夜市驚傳將熄燈

快訊／再新增2例新冠肺炎確診　指揮中心：屬於家庭群聚

華航深夜送19人返台　機長廣播暖哭網友

案27、28父子皆無旅遊史！案27兒工作頻繁往返大陸」

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

熱回30°C又變天！228連假天氣出爐

確診父子7名家人採檢中　高度懷疑小兒子是感染源

禁止醫事人員出國以「醫院」為主　衛福部25日開會討論

網喊快停辦大甲媽遶境！指揮中心說話了

案27收治加護病房　已匡列「接觸者115人」　

更多熱門

相關新聞

侯友宜視察校園防疫物資準備工作

侯友宜視察校園防疫物資準備工作

高中以下學校及公立幼兒園25日將開學，為因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情，新北市長侯友宜23日視察位於新莊國小的校園防疫物資發放中心，關心整體學校防疫物資數量及配發作業動線。侯友宜再次強調，防疫視同作戰，物資須造冊嚴加管理，不准浪費、不准輕忽，各校要上緊發條。

醫事人員禁出國！　醫曝「1關鍵失守」重症、死亡率飆

醫事人員禁出國！　醫曝「1關鍵失守」重症、死亡率飆

讓大眾安心　北海道確診男公開店名

讓大眾安心　北海道確診男公開店名

陸推「關愛醫護10措施」一線薪水提高2倍

陸推「關愛醫護10措施」一線薪水提高2倍

四川廣場「擠滿人」喝茶聊天　7名官員被處罰

四川廣場「擠滿人」喝茶聊天　7名官員被處罰

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎新冠肺炎口罩海外代購台灣製造

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

謝和弦爸爸打電話道歉！

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

血友病童「藥不夠用」！陳時中回應了

史上最大！曾文水庫捕獲1.3米黃金大頭鰱

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

解除隔離後過10天　廣東女一驗竟是陽性

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面