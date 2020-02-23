網購海外口罩「50片1050元」！送來竟是「台灣製造」…賣家一聽失聯

▲女子上網購買海外代購口罩，竟收到台灣製造的。（圖／記者陳俊宏攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，引起台灣民眾搶購口罩的現象，中央流行疫情指揮中心為此下令徵用口罩，統一販售。不過，有位女子為了買口罩，上網請海外代購，以50片1050元的價格購買一盒口罩，沒想到收貨後，卻發現口罩上印著「Made In Taiwan」的標示，讓她傻眼要求退款。此外，與對方連繫後，她將產品寄回給賣家，但賣家遲遲沒有把錢還給她，讓她氣炸了。

由於現在台灣「一罩難求」，不少人會透過網路購買口罩，一名女子上網發現了「海外代購」口罩的商家，立刻下了訂單購買，沒想到送來的產品沒有紙盒包裝，標示也相當模糊，讓她心生懷疑，開始詢問賣家貨品來源。

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經過一番溝通，賣家向女子澄清，是小幫手寄錯商品，同時承諾對方，只要將口罩寄回，就能退款。不過，女子將口罩寄回給賣家後，賣家卻直接消失，完全沒有退錢，讓她氣炸公開聊天紀錄。

▼受到新冠肺炎疫情影響，不少民眾出門都會戴著口罩，卻有不肖業者趁機詐財。（圖／記者林敬旻攝）

聊天紀錄公開後，有熱心的網友跳出來幫忙，店家最後才給出回覆，會由購物網退款。

除了這起事件外，還有人藉著疫情發大財。一名陳姓女子投訴，她上網看見有大量賣口罩的商家，立刻與對方接洽，對方先是指稱，因為有人棄單，所以手上有100盒口罩，陳姓女子趕忙下了訂單。沒想到下了訂單、付完錢，對方說下周一會到，卻等到禮拜三都沒有消息，讓她氣炸上網詢問，發現居然還有其他受害者，遭騙金額高達20萬元。

雖然該名賣家的行為已經觸法，不過因為是開假帳號，是否能抓到人，仍待警方進一步偵辦。

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