怒嗆「胡析延」出來面對　柯文哲：惡意留假資料當然追殺你

▲柯文哲要「胡析延」出來面對。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府21日召開「因應2019新型冠狀病毒疫情小組第11次應變會議」，會後證實有一名男子「胡析延」填寫錯誤資訊，12日自香港入境後即失聯至今，市長柯文哲更在臉書上怒嗆「會找到你」。對此，柯文哲22日受訪表示，「你要是留下資料不小心弄錯就算了，那個是惡意的留假資料，我當然追殺你啊」。

至於口吻是否與新北市長侯友宜相似？柯文哲說，其實我們態度都一樣，先好言相勸，「不聽只好霹靂手段啊，這在政治上也沒有更好的選擇」；柯也稱讚侯，「不錯啦，他做得還不錯」。

而目前有不少失聯者，儘管對外宣稱要開罰，但真正再罰似乎沒有那麼高？柯文哲說，「有罰到比較重要」，處罰的目的不是處罰，處罰的目的是管理，「天啊，7萬很多了，你罰7萬你不會痛？」

▲台灣民眾黨國家治理學院開課，柯文哲聯訪。（圖／記者張榮恩攝）





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