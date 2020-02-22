洗一洗能戴20次！上海推「可重複使用」N95口罩...下週批量上市

▲該款口罩能消毒再使用 。（圖／文匯報，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

面對不斷擴散的新冠肺炎疫情，各地都出現「口罩荒」。上海一家企業近日宣佈，推出大陸首款可重複使用的N95級口罩，能經受沸水、酒精、消毒液等的反复消毒處理，性能保持穩定，最快下周能批量上市。

綜合陸媒報導，上海巨臣嬰童服飾公司已利用新型納米材料，開發出大陸第一款可循環使用、多次消毒的醫用N95級防護口罩。據介紹，「高透氣+不透水」是這款口罩的突出特性，過濾性能超過95%，如果正常佩戴，過濾性能可保持200小時，以一天10小時計算，能循環使用20次。

報導稱，這種口罩一周之內能達到每天生產10萬個，再過一周能達到日產30萬個以上，將優先供應給企業，為復工復產作出保障，同時也將向普通市民銷售，不過售價尚未確定。

▲研發過程。（圖／文匯報）

據悉，生產該口罩的是上海巨臣嬰童服飾股份有限公司，1994年成立，主營業務為童裝，但其研發製造的防護口罩、面罩，曾在2003年應對SARS時發揮過作用。

該公司負責人表示，此次疫情發生後，他們很希望能再做點貢獻，隨後在當地政府的牽線下，與「上海漢圃新材料科技有限公司」合作，共同研發了可重複使用的N95口罩，並獲得檢測合格報告。

據悉，漢圃是一家2018年成立的新企業，掌握一種新型高分子材料技術，去年底，該技術剛剛獲得國家專利授權。這種材料，簡單說，是一種納米纖維微孔薄膜，厚不超過3微米，防水、透氣，對顆粒物初始過濾性能超過99%，而且環保、抗腐蝕、能耐受130℃的蒸氣——這就是後來被巨臣選定為口罩濾芯的材料。

▼ 納米薄膜。（圖／文匯報）