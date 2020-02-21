蔣萬安質疑防疫照顧假「看得到吃不到」　籲訂定明確法源依據

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會20日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，草案分為防治、紓困、振興與罰則等4部分共18條，後續送立法院審議。國民黨立委蔣萬安21日呼籲，特別條例應明確給予法源依據，否則是讓所有家長「看得到，吃不到」。

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，這也是立法院長游錫堃上任院長一職後首度主持院會，民進黨團、國民黨團一早皆發動甲級動員令，分別在院會開始前召開黨團會議。上午院會在蘇貞昌結束施政報告後，隨即展開施政總質詢。

▲行政院長蘇貞昌、人事行政總處人事長施能傑、勞動部長許銘春備詢。（圖／記者李毓康攝）



蔣萬安質詢時表示，行政院訂定的特別條例應該給予法源依據，原因在於此措施起初是為了因應階段性的延後開學，但全國中小學即將在25日開學，詢問開學後校園若發生確診新冠肺炎案例，家長是否能依照《災害防治法》請領防疫照顧假。

對此蘇貞昌回應，針對防疫照顧假《災害防治法》已有規範，因此才沒有在特別條例中特別規定，災防法也可以適用到上述假設性的案例。

蔣萬安指出，根據勞動部的公布資料，自2月11日至2月18日期間，實際請領防疫照顧假的公務人員，平均每天僅有300至350人，占比連0.01%都不到。蔣萬安說，其中不只是政府的宣傳不夠，真正的原因在於民眾根本不敢請，防疫照顧假欠缺明確的法源依據，尤其公務員有示範作用，質疑「連公務員比例都不到0.1%，一般民間企業誰敢請」。

蘇貞昌則表示，特別條例有訂定起訖期間，但是災防法倒沒有，針對這一次的疫情，大家都希望將衝擊減到最小，若是大家不知道、不敢用防疫照顧假，他將與相關部會討論怎麼排比較好。

蔣萬安強調，自已已經接獲許多家長與學校的反應，且教育部也已經宣布停課標準，可以預見未來學校極有可能停班停課，但現今社會的雙薪家庭居多，怎麼樣做好安心防疫、確保孩子在家能夠被照顧得好，真的需要有具體的法源依據，否則只是讓家長「看得到，吃不到」。

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