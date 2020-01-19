黎巴嫩示威「怒吼改革、拒付債務」逾220人受傷3個月來最多

▲黎巴嫩反政府示威延燒3個月，1月18日在首都貝魯特（Beirut）掀起新一波抗議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

黎巴嫩反政府示威自從去年10月延燒至今。總理迪亞布（Hassan Diab）上任未能平息怒火，他17日組閣失敗，導致民眾18日又發起新一波抗議，要求改革金融與政治體制，拒絕償還國家債務。遊行過程中，部分人士與警方發生暴力衝突，雙方超過220人受傷，是三個月以來最嚴重的一次。

民眾18日走上首都貝魯特（Beirut）街頭，從各地出發，前往烈士廣場（Martyrs' Square），表明早已經厭倦等待改變，沿途高喊「革命」、「我們不會為此付出代價」的口號。根據《美聯社》，抗議人士所指的是國家高達870億美元的債務，他們持續訴求廢除傳統政治體制，改由專家、學者入閣，挽救經濟危機。

▲▼黎巴嫩反政府示威又爆衝突，《中央社》報導，這一次超過220人受傷。（圖／路透）



綜合《半島電視台》、《中央社》報導，示威人士朝警方扔擲石頭、交通標誌與樹枝等物品，引發暴力衝突，維安部隊出動催淚瓦斯、橡皮子彈、高壓水炮驅人群，雙方超過220人受傷，是抗議三個月以來人數最多的一次。黎巴嫩紅十字會也證實，接手的傷患中，超過65人送醫，超過100人現場接受治療。

▲黎巴嫩反政府示威，維安部隊與民眾爆發衝突。抗議人士表示，沒有看到改變不會離開。（圖／路透）

國內安全部隊（ISF）建議民眾離開衝突區域，但示威者宣示，除非看見改變，否則不願離開。一名抗議人士說，「我們正處於經濟危機，他們（政客）已經證明自己是真正的失敗，我們一無所有。」總統奧恩（Michel Aoun）下令維安部隊保護和平示威者，努力恢復平靜，保護公共與私人財產，並要求國防部長、內政部長做出行動。

▲黎巴嫩前教育部長、貝魯特美國大學教授迪亞布（Hassan Diab）成為新總理，卻因組閣失敗引爆新一波抗議。（圖／路透）

總理迪亞布原訂17日宣布內閣成員，但在最後一刻因政黨糾紛遭到破壞、暫緩，成為這一波抗議的導火線。據了解，黎巴嫩的「政府組閣」牽涉到眾多政黨、宗教派系之間微妙的權力關係，因此非常困難又錯綜複雜。

貝魯特美國大學（American University of Beirut）新聞學教授科里（Rami Khoury）說，「人們對於政府完全的蔑視感到非常憤怒，抗議已經持續三個月，但政府幾乎沒有發布任何聲明，也幾乎沒有與人民對話……人們對於銀行體制與政治菁英勾結，以及領袖階層表達極端憤怒。」

黎巴嫩人民不滿政府長期貪腐、治理糟糕，去年10月發起抗議，要求驅逐政治菁英，改由專家、學者組成政府，前總理哈里里（Saad Hariri）於10月29日黯然下台，迪亞布12月上任，宣示6周內組閣，拯救經濟危機，但如今卻又失敗。世界銀行警告，如果黎巴嫩危機無法盡快解決，國內貧窮率可能從1/3飆升至1/2。

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