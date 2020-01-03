日產前董座「見不到妻」苦逃黎巴嫩　國際刑警組織發紅色通緝令

▲日產前董事長高恩從日本潛逃到黎巴嫩。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

日產前董事長高恩（Carlos Ghosn）從日本棄保潛逃到黎巴嫩，震驚日本社會。黎巴嫩2日則收到國際刑警組織（Interpol）發布的紅色通緝令（red notice），不過根據黎巴嫩司法消息人士說法，這個指令尚未提交給司法部門。

《路透社》報導，黎巴嫩2日接獲國際刑警組織的逮捕令，日本警方要求逮捕高恩，同時，土耳其也針對高恩途經伊斯坦堡一事展開調查。這名前董事長上月31日表示，他前往黎巴嫩，是為了逃離被操縱的日本司法體系；他在日本面臨財務相關的指控。

據了解，黎巴嫩內務安全部隊已收到紅色通緝令，但尚未提交給司法部門。該國一名資深安全官員表示，還不清楚高恩是否會因為逮捕令被傳喚，不過，黎巴嫩並不會將公民引渡到國外。

高恩擁有法國、黎巴嫩與巴西公民身分，他與黎巴嫩更有深厚關係，小時候曾在此地成長，他在當地也進行投資。接近他的消息人示透露，高恩抵達貝魯特後就與黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）見面，受到熱烈歡迎。這個消息則遭到奧恩否認。

消息人士表示，推遲審判、嚴格限制與妻子通訊，促使高恩利用私人的保安公司，協助他透過飛機潛逃出日本，據悉此前他得知判決必須延期，內心相當痛苦，他要求在聖誕節期間與老婆交談也被拒絕。

《衛報》報導，國際刑警組織並沒有權力強迫成員遵守紅色通緝令，但如果其他國家試圖強制執行，可能會阻礙高恩在國際通行。黎巴嫩司法部長在接受《美聯社》採訪時已證實這個消息。

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