裴洛西譴責臉書「可恥、不負責任」：誤導美國人民的共犯

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）譴責臉書不負責任，非常可恥。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於16日表示，臉書只關心利潤與收益，卻不在乎社會影響力，甚至「成為誤導美國人民的共犯」，行為非常不負責任又「可恥」。美國媒體報導，她所指的是臉書拒絕撤下錯誤內容、事實查核政治廣告的措施。據悉，臉書目前尚未對此回應。

裴洛西16日在國會山莊（Capitol Hill）舉行每周例行記者會，被問及臉書創辦人、執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）或其他科技巨頭是否擁有過大權力。根據《福斯新聞》，她提到，「臉書的商業模式只是為了賺錢，他們不在乎對於孩子的影響、真相或者任何事情發生的原因……我認為，他們一直都在濫用科技帶來的良好機遇。」

▲裴洛西被問及，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）等科技巨頭是否握有過大權力。（圖／路透社）

裴洛西也提到，「在上一屆選舉中，他們甚至沒有查核來自俄羅斯的錢，而每個人都認為他們應該這麼做……（臉書）利用天曉得哪來的錢，成為誤導美國人民的共犯。他們非常不負責任，我想他們的行為是可恥的。」據了解，她指的是俄國網軍透過臉書，針對美國人民投放政治廣告，進而影響2016年大選的事件。

裴洛西5月曾譴責臉書拒絕撤下錯誤資訊，「我想他們已經證明，他們願意推動俄羅斯干預我們的選舉」，16日更直指臉書想要「討好」川普政府，「他們只想要減稅，而非針對他們的反壟斷行動。」

CNN報導，臉書先前決定，不會針對政治人物的廣告進行事實查核。民主黨人士強烈譴責，認為此舉將有助於川普2020年的競選。據了解，臉書目前尚未對此做出回應。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！